Joe Biden ve Donald Trump 4 yıl sonra ilk kez kozlarını paylaştı: Düellonun kazananı kim?
2020 yılından bu yana ilk kez karşı karşıya gelen Joe Biden-Donald Trump karşılaşmasını sadece ABD değil, dünya takip etti. Düelloda ABD ekonomisi, göçmen sorunu, kürtaj konusu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Hamas çatışmaları gibi birçok konu ele alındı. Düellonun ardından CNN International'ın yaptığı ankete göre, Trump tartışmayı önde bitirdi. Ankete katılanların yüzde 57'si, Biden'ın ülkeyi yönetme becerisine güvenmediklerini söyledi. Tarihi düellonun öne çıkan sonuçları...
ABD ve dünya dün gece gerçekleşen Joe Biden ve Donald Trump karşılaşmasına kilitlendi. Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimleri'nde yarışacak iki aday, göçmen sorunu, kürtaj konusu, dış politika ve yaşları hakkındaki eleştiriler dahil birçok başlıktaki soruyu yanıtladı.
TRUMP BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖNE ÇIKTI
90 dakika süren tarihi karşılaşmada hangi adayın öne çıktığı ise merak konusu oldu. CNN'in SSRS tarafından yürütülen tartışma gözlemcileri arasında yaptığı ankete göre, Biden ile Trump arasındaki başkanlık tartışmasını izleyen kayıtlı seçmenler büyük ölçüde Trump'ın Biden'dan daha iyi performans gösterdiğini düşünüyor ve çoğu Biden'ın ülkeyi yönetme becerisine gerçek anlamda güvenmediklerini söylüyor. Aynı zamanda, katılan çoğunluk bunun başkan seçimleri üzerinde çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığını dile getirdi.
Tartışma gözlemcileri yüzde 67 ila yüzde 33 oranında Trump'ın Perşembe günü daha iyi bir performans sergilediğini söyledi. Tartışma öncesinde aynı seçmenlerin yüzde 55 ila yüzde 45'i Trump'ın Biden'dan daha iyi bir performans sergilemesini beklediklerini belirtmişti.
Diğer yandan 2020'de yapılan son karşılaşmada, gözlemciler Biden'ın her iki başkanlık tartışmasında da Trump'tan daha iyi performans gösterdiği sonucunu paylaşmıştı.
CUMHURİYETÇİLERİN YÜZDE 96'SI "TRUMP İYİ İŞ ÇIKARTTI" DEDİ
Ankete göre, 4 yıl sonra gerçekleşen ilk karşılaşmayı izleyen Cumhuriyetçi Parti destekçileri, Trump'ın performansına büyük ölçüde güven duyduklarını belirtirken, Demokratlar partilerinin muhtemel adayı konusunda daha az iyimser.
Cumhuriyetçi gözlemcilerin neredeyse yüzde 96'sı, Trump'ın tartışmada daha iyi iş çıkardığını söylerken, Demokrat gözlemcilerinin yüzde 69'u Biden'ı gecenin galibi olarak gördü.
YÜZDE 53 BIDEN'IN ENDİŞELERİ GİDERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Cumhuriyetçilerin yüzde 85'i, Trump'ın başkanlık görevini yerine getirmek konusundaki endişeleri gidermek için rakibinden daha fazlasını yaptığına inanıyor; buna karşılık Demokratların yüzde 53'ü Biden'ın endişeleri giderdiğini düşünüyor.
YÜZDE 5 FİKRİNİN DEĞİŞTİĞİNİ SÖYLEDİ
Diğer yandan, tartışmayı izleyen kayıtlı seçmenlerin yüzde 81'i, bu karşılaşmanın başkan seçimleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söylerken, yüzde 14'ü de bunun kendilerini yeniden düşünmeye sevk ettiğini ancak fikirlerini değiştirmediğini söyledi. Sadece yüzde 5'i kime oy verecekleri konusunda fikirlerini değiştirdiğini dile getirdi.
Tartışmayı izleyenlerin genel olarak yüzde 48'i Trump'a oy vermeyi düşüneceğini, yüzde 40'ı ise Biden'a oy vermeyi düşüneceğini ifade etti.
Perşembe gecesi tartışmayı izleyenlerin yüzde 57'si, Biden'ın ülkeyi yönetme becerisine gerçek anlamda güvenmediklerini söylerken, yüzde 44'ü Trump'ın bunu yapma becerisine gerçek anlamda güvenmediğini söylüyor.
Her iki aday da bu ölçümde yüksek puan almazken; tartışmayı izleyenlerin yalnızca yüzde 36'sı Trump'ın ülkeyi yönetme becerisine oldukça güvendiklerini, yalnızca yüzde 14'ü Biden için aynı şeyi söylüyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.