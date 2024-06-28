Joe Biden ve Donald Trump 4 yıl sonra ilk kez kozlarını paylaştı: Düellonun kazananı kim?

ABD ve dünya dün gece gerçekleşen Joe Biden ve Donald Trump karşılaşmasına kilitlendi. Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimleri'nde yarışacak iki aday, göçmen sorunu, kürtaj konusu, dış politika ve yaşları hakkındaki eleştiriler dahil birçok başlıktaki soruyu yanıtladı.

2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya

TRUMP BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖNE ÇIKTI

90 dakika süren tarihi karşılaşmada hangi adayın öne çıktığı ise merak konusu oldu. CNN'in SSRS tarafından yürütülen tartışma gözlemcileri arasında yaptığı ankete göre, Biden ile Trump arasındaki başkanlık tartışmasını izleyen kayıtlı seçmenler büyük ölçüde Trump'ın Biden'dan daha iyi performans gösterdiğini düşünüyor ve çoğu Biden'ın ülkeyi yönetme becerisine gerçek anlamda güvenmediklerini söylüyor. Aynı zamanda, katılan çoğunluk bunun başkan seçimleri üzerinde çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığını dile getirdi.

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Tartışma gözlemcileri yüzde 67 ila yüzde 33 oranında Trump'ın Perşembe günü daha iyi bir performans sergilediğini söyledi. Tartışma öncesinde aynı seçmenlerin yüzde 55 ila yüzde 45'i Trump'ın Biden'dan daha iyi bir performans sergilemesini beklediklerini belirtmişti.

Diğer yandan 2020'de yapılan son karşılaşmada, gözlemciler Biden'ın her iki başkanlık tartışmasında da Trump'tan daha iyi performans gösterdiği sonucunu paylaşmıştı.