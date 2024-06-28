2020’den bu yana ilk kez! Joe Biden ve Donald Trump karşı karşıya | Dış Haberler

2020’den bu yana ilk kez! Joe Biden ve Donald Trump karşı karşıya | Dış Haberler

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ABD 5 Kasım 2024’te gerçekleşecek başkanlık yarışına hazırlanıyor. En son 2020 Başkanlık Seçimi için 22 Ekim 2020’de karşı karşıya gelen Joe Biden ve Donald Trump, bu gece (TSİ 04.00) 2024 Başkanlık Seçimi için ilk kez kozlarını paylaşacak.

CNN’nin Atlanta merkezindeki stüdyosunda gerçekleşecek seçim tartışmasında iki rakip karşı karşıya gelecek.

TARTIŞMADA BAZI İLKLER YAŞANACAK 90 dakika sürecek tartışmada bu sene bazı ilkler yaşanacak. 1960'dan bu yana ilk kez seyircisiz gerçekleşecek tartışmada, Biden'ın talebi üzerine sadece söz alan konuşmacının mikrofonu açık tutulacak. Biden bu talebi Trump'ın araya girmelerini engellemek için yaptı. REKLAM Biden ve Trump, kürsüde ayakta durarak tartışacak ve yanlarına önceden yazılmış notlar almalarına izin verilmeyecek, sadece tartışmada not almaları için bir kalem, bir deste kağıt ve bir şişe su sağlanacak. Biden, adayların kapanış konuşmalarının sırasını ya da podyum pozisyonlarını belirlemek için yapılan yazı turayı kazandı. Biden, hakkını sahnede nerede yer alacağından yana kullandı.

ADAYLAR İLK KEZ BU KADAR ERKEN KARŞI KARŞIYA GELECEK Kasım ayında yapılacak seçimler için adaylar ilk kez bu kadar erken karşı karşıya gelecek. 81 yaşındaki Biden, günlerdir başkanların geleneksel olarak çekildiği "Camp David" yerleşkesinde danışmanlarıyla bu tartışmaya hazırlandı, eski Başkan 78 yaşındaki Trump ise haftayı seçim kampanyalarına katılarak geçirdi.

EKONOMİ, GÖÇMEN SORUNU, KİŞİSEL KONULAR... Münazarada, Biden ve Trump'ın, ekonomi ve göçmen sorunu gibi iç meselelerin yanı sıra, Ukrayna ve Gazze gibi dış politika konuları ile yaşları ve sağlık durumlarıyla ilgili tartışmaları, gizli belgelerin saklanması başta olmak üzere kendileri veya aile üyeleriyle ilgili gündemdeki hukuki konuları masaya yatırması bekleniyor. REKLAM Biden hakkında bazı bilgiler: Yaş: 81 Parti: Demokrat Geçmiş deneyim: Biden, lisans eğitimine Delaware Üniversitesi'nde başladı ve hukuk diplomasını Syracuse Üniversitesi'nden aldı. 1972'de ABD Senatosu'na seçilmeden önce hukuk ve yerel kamu görevlerinde kısa bir kariyeri vardı; 2009'da Başkan Barack Obama'nın başkanlığında başkan yardımcısı olarak yemin edene kadar bu görevi sürdürdü. Jill Biden ile evli ve iki çocuğu var. İlk eşi ve kızı 1972'de trafik kazasında öldü, oğlu Beau Biden ise 2015'te beyin kanserinden öldü. Kampanyanın ana vaatleri: Biden, ikinci döneminin ilk döneminin devam olarak belirledi ve "Hadi bu işi bitirelim", sloganını kullanıyor. Biden kürtaj hakkını savunacağını söyledi ve bazı Cumhuriyetçileri tehdit etti. Biden, yeniden seçilmesi halinde Amerika'nın dünya sahnesindeki imajını ve ülke içinde demokrasiyi koruyacağını söyledi. Trump hakkında bazı bilgiler: Yaş: 78 Parti: Cumhuriyetçi Geçmiş deneyim: Trump, Pennsylvania Üniversitesi'nden ekonomi bölümünden mezun oldu. Başarılı 2016 başkanlık adaylığını başlatmadan önce Trump, bir emlak zengini, iş insanı ve "The Apprentice" programının sunucusu olan bir realite televizyon yıldızıydı. Beş çocuğu var ve Melania Trump ile evli. Kampanyanın ana vaatleri: Eğer bir dönem daha kazanırsa Trump, federal hükümetin kilit gruplarını elden geçireceğini ve sosyal güvenlik ağı programlarını keseceğini söyledi. Ayrıca siyasi muhaliflerine karşı intikam sözü verdi ve Biden ve ailesinin "takip etmesi" için özel bir savcı atayacağını dile getirdi.