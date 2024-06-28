Biden-Trump münazarasının ardından Demokratlar aday değiştirecek mi?

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Demokrat Başkan Joe Biden ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump 2024 yarışının ilk Başkanlık münazarasında karşı karşıya geldi. Ancak 81 yaşındaki Başkan Biden'ın fiziki durumu, münazaranın ardından tüm dünyanın aklında kalan şey.

2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya Haberi Görüntüle

Başkan Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'tan üç yıl yedi ay daha yaşlı. Ancak tartışmada, 81 yaşındaki görevdeki başkan ile 78 yaşındaki rakibi arasındaki fark 'çok daha büyük' görünüyordu.

Sesi kısık olan ve çok az canlılık sergileyen Biden'ın, Trump'a karşı yeterince atik olamadığı vurgulanırken, bir noktada, Biden'ın sınır güvenliği konusundaki savunmasında Trump şöyle dedi:

"O cümlenin sonunda ne dediğini gerçekten bilmiyorum. Onun da ne söylediğini bildiğini sanmıyorum."

Biden'a Demokratlardan birçok tepki gelirken, "Başkanlık yarışından çekil" çağrıları yapılıyor. Başkanlık seçimlerinde etkili olan bağışçıların birçoğu, "Biden için bağış toplayabilmemiz çok zor" yorumunda bulundu.

Pek çok Demokrat'ın, bu noktada farklı bir başkan adayını nasıl seçebileceklerini düşündükleri ön plana çıkarken, Demokratların, partinin adaylığını garantilemek için yeterli önseçim delegesini rahatça kazanan adaylarını terk etmeleri için 'açık bir isyan' gerektiği vurgulanıyor. Bunun olması için de önde gelen Demokrat yetkililerin açıkça saflarını bozması gerekiyor. Ancak 'isimsiz' konuşmalarda alarm verdikleri bildiriliyor.

Washington Post'a konuşan güney eyaletlerinden birindeki kıdemli bir Demokrat, "Herkes aynı şeyi gördü ve bir şey yapmazsak kaybedeceğimizi söylüyor" dedi.

BIDEN: İYİ İŞ ÇIKARDIK

Biden ise performansından memnun.

Biden münazaranın ardından bir fast-food restoranında müşterileri selamlarken gazetecilere "Bence iyi iş çıkardık" dedi.

Biden'a performansıyla ilgili herhangi bir endişesi olup olmadığı ve bazı destekçileri arasında çekilmesi yönünde çağrılar olup olmadığı sorulduğunda ise, "Hayır. Bir yalancıyla tartışmak zordur. New York Times 26 kez yalan söylediğini belirtti." ifadesini kullandı.

Hasta olup olmadığı sorulduğunda Biden, "Sadece boğazım ağrıyor" dedi.

Biden destekçilerine, "Bakın bu adamı yeneceğiz ve onu yenmek için size ihtiyacım var. Amerika'nın iyi olmasının nedeni sizsiniz" diye seslendi.

HARRİS'TEN ELEŞTİRİLERE SERT CEVAP

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Biden'ın performansını överken, eleştirilere de sert yanıt verdi.

"Bu gece gördüğümüz şey, Başkan'ın Amerikan halkı için önemli olan tüm konularda Donald Trump ile çok net bir karşıtlık oluşturmasıydı. Evet yavaş bir başlangıçtı ama güçlü bir sondu" diyen Harris, CNN'e Biden'ın kenara çekilmesi gerektiği yönündeki endişeler sorulduğunda şunları söyledi:

"İnsanlar üslup konusunda tartışabilir ama sonuçta bu seçim fikirlerle, özle ilgili olmalı. Son üç buçuk yıllık performansı dururken bütün geceyi sizinle son 90 dakika hakkında konuşarak geçirmeyeceğim."

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"BIDEN GERİ ÇEKİLMELİ, YENİ ADAY BULUNMALI"

İsminin açıklanmasını istemeyen ve Reuters'a konuşan bir bağışçı, Biden'ın performansının kabul edilemez olduğunu ve hemen Demokratların Kongre'sinin toplanıp yeni aday seçmesi gerektiğini belirtti.

"Bunu çevirmenin bir yolu yok. Performansı diskalifiye ediciydi. Bir Kongre çağrısı yapılacak. Whitmer, Pritzker, Newsom, Beshear... Bunların hepsi seçenek olabilir. Bu kaçınılmaz."

Bağışçı, Joe Biden'ı ikna etmenin muhtemelen Jill Biden'a düşeceğini de sözlerine eklerken, "O (Biden) inatçı bir adam ... Bu performansın ne kadar kötü olduğu tarif edilemez."

Bağışçı, federal düzeyde son derece Cumhuriyetçi bir eyalet olan Kentucky'nin popüler Demokrat valisi Andy Beshear'ın muhtemel kazanan olacağını düşündüklerini söyledi.

"Kırmızı Kentucky'yi kazandı. Bu işi hala Demokratlara getirebilecek harika bir aday olacak."

Bağışçı, bağış toplamanın "kuruyacağını" öngörürken, "Para coşkuyu takip eder. Nasıl olur da aklı başında biri Joe'nun seçilmesi için bağış yapabileceğini söyleyebilir? Onun için bağış toplamaya devam edeceğim. Başka ne yapabiliriz ki? Başka seçenek yok."

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DEMOKRAT SENATÖRDEN BIDEN'A DESTEK

Biden'a gelen nadir destekten birinin sahibi Demokrat Senatör Warnock'a ait. Warnock tartışmanın ardından "Başkan'ın üzerinde konuşabileceği bir sicili olmasaydı endişelenirdim, ancak işin aslı şu ki, bu adam tarihi yasaları geçirmiş bir adam" dedi.

Başkan Barack Obama'nın döneminde bakanlık yapan ve Biden'la beraber çalışan Julian Castro ise Biden'ı eleştirdi:

"Bu gece tamamen tahmin edilebilirdi. Biden'ın münazaraya girerken çıtası çok düşüktü ve bu çıtayı bile aşamadı. Hazırlıksız, kaybolmuş ve sürekli yalan söyleyen Trump'la etkili bir şekilde mücadele edecek kadar güçlü görünmüyordu."

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"MÜNAZARA SADECE BIDEN'IN ZAYIFLIĞINI HATIRLATTI" Political Republic Genel Yayın Yönetmeni ve siyasi analist Walters, münazaranın "seçmenlere Biden'ın zayıflıklarını, özellikle de sağlık ve dayanıklılığını hatırlatmaktan başka bir işe yaramadığını" söyledi. "Emin olmak gerekirse, Trump bu tartışmayı Biden'ın kaybettiği kadar 'kazanmadı'. Trump çok sayıda yanlış ve yalan söyledi. Biden'ın başarısızlıklarını dile getirmek için daha fazla zaman harcayarak ikinci dönemi için olumlu bir durum ortaya koyamadı. Ancak, Trump anketlerde önde gidiyor ve Biden gibi bir 'dinlenmeye' ihtiyacı yok. Bu tartışmanın kararsız seçmenleri, özellikle de her iki adaydan da hoşlanmadığını söyleyenleri etkileyeceğini düşünmüyorum. Eğer bu münazaraya her iki adayın da tatmin edici olmayan seçenekler olduğunu düşünerek geldiyseniz, münazara performansları sizi bu düşüncenizden vazgeçirmedi." BIDEN'IN KAMPANYA EŞBAŞKANINDAN İTİRAF REKLAM Biden'ın kampanya eş başkanı, Biden'ın performansını savunurken, izleyicilerin aklında Başkan'ın fiziki performansının kalabileceğini kabul etmek zorunda kaldı. "Bence gerçekten de kıran kırana bir mücadele oldu. Bence haklılar, Başkan yavaş başladı ama sonra geri geldi." Landrieu, münazaranın fiziksel performans yönünün insanların zihninde en üst sırada yer alacağını kabul etti. "Ancak söylenenlerin özüne indiğinizde, bence bundan çıkarılacak sonuç Joe Biden'ın özünde haklı olduğudur. Doğruyu söyledi." "TARTIŞMANIN TÜM HİKAYESİ BIDEN'IN DURUMU" Michigan Eyalet Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Matt Grossmann, "Açıkçası en büyük faktör, Biden'ın hala yaşlı, hışırtılı ve geçen seferki adaylığından daha az tutarlı görünmesi. Bence tartışmanın en büyük hikayesi bu olacak. Trump'ın mevcut destekçilerinin ötesinde kendisine yardımcı olacak bir şey yaptığını sanmıyorum, ancak insanların Biden'ın, en büyük kırılganlığı hakkındaki izlenimlerinin gölgesinde kaldığını düşünüyorum." REKLAM Grossmann, Biden'ın münazaranın başından itibaren derdini anlatmakta zorlandığını ve "çok daha yumuşak göründüğünü" söyledi. Biden'ın tartışmanın 20. dakikasına kadar etkili cevaplar vermeye başlamadığını söyledi: "Bundan kurtulmak çok zor." Grossmann, münazaraların başkanlık yarışları üzerinde genellikle küçük bir etkisi olduğunu ve bu etkinin zaman içinde dağıldığını söyledi. "Münazaraların normalde seçim sonuçları üzerinde büyük bir etkisi yoktur. Ancak ülkenin yarı yarıya bölündüğü bir seçim sürecinde olduğumuz için küçük bir değişiklik bile fark yaratabilir." "BU, BIDEN İÇİN SORUN" Siyaset Bilimci Troy, genel olarak tartışmanın "Biden için bir sorun olacağını" söyledi. "Biden'ın zayıf göründüğü pek çok cevabı vardı. Daha sağlam olduğu başka cevaplar da vardı ama bunun bir önemi yok çünkü sorunlu cevaplar Twitter ve sosyal medya aracılığıyla yaşamaya devam edecek." Öte yandan Troy, Trump'ın önceki münazaralara kıyasla "daha ölçülü" olduğunu söyledi. REKLAM "Mikrofonların kapatıldığı münazara kuralları aslında ona (Trump'a) yardımcı oldu, böylece sözünü kesemedi ve o kadar kaba görünmedi. İnsanların iki adayı da sevmediği çifte nefret fenomeni var. Biri deli, diğeri çok yaşlı. Birinin çok yaşlı olduğunu düşünmekte kesinlikle haklılar." REKLAM "DEMOKRAT PARTİ İNSANLARI KANDIRIYOR" Demkratların muhalif siyasetçilerinden Shadid, "Biden'a kızabilirsiniz ama dürüst olmak gerekirse parti kurumu insanları Biden'ın seçilebilirliği konusunda yanıltıyor. Ve bu siyasi ve ahlaki yanlış bir uygulama" dedi. "Tartışmayı tamamen kaybetti ve eğer strateji aynı taktikleri kullanmaya devam etmekse, 2016 oyun kitabını geri dönüştürmek ve bunu gerçekleri kontrol etmekle ilgili bir seçim haline getirmek istiyorlarsa, bu kazanmayacak." Shahid tartışmayı "bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi ve "seçmenler aptal değil" diye ekledi. "Sanırım birkaç hafta içinde neler olacağını göreceğiz. Ama sonunda adayı değiştirirlerse, o adayın zamana ihtiyacı var. Bu yüzden sonunda ne olacağını bilmiyorum. Yani, bu daha önce görülmemiş bir şey."