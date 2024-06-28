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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da dehşet! Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü! | Son dakika haberleri

        Adana'da dehşet! Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!

        Adana'da, 27 yaşındaki uzman çavuş Gökhan Çelik, otomobilde tartıştığı daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldıran 29 yaşındaki öğretmen eşi Hatice Çelik'i kaçmaya çalışırken tabancayla vurarak öldürdü, eşinin eniştesi Murat Akdöker'i de ağır yaraladı. Yoldan geçerken seken kurşunların isabet ettiği 2 kişi hafif yaralanırken, polisin bacağından vurduğu cinayet şüphelisi kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:21 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:19
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        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
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        Adana'da kan donduran olay, saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı’nda meydana geldi. Murat Akdöker yönetimindeki otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik (29) ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik (27) arasında tartışma çıktı.

        ARAÇTAN İNİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince Hatice Çelik otomobilden inip kaçmaya çalıştı.

        EŞİNİ SIRTINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ

        Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü ardından da Murat Akdöker’i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen 2 kişiyle bölgeden geçen polis aracına isabet etti.

        BACAĞINDAN VURULAN ŞÜPHELİ, KAÇTI

        Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisini teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi.

        1'İ AĞIR, 3 KİŞİ YARALANDI

        Hatice Çelik’in eniştesi Murat Akdöker ile seken kurşunlarla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Akdöğer’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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        #adana
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