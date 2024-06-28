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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten transfer sözleri: Oğuz Aydın, Michy Batshuayi - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten transfer sözleri: Oğuz Aydın, Michy Batshuayi

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyon olan takımın kadrosunu bozmak istemediklerini, yapılacak nokta transferlerle camiaya katkı sağlayacak bir ekip kurmak istediklerini söyledi. Başkan Özbek, ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Oğuz Aydın hakkında ise, "Oğuz Aydın, gündemimizde olabilecek bir futbolcu" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:13 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:38
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        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
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        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Puma ile imzalan forma sponsorluğu anlaşmasının ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını cevapladı. Galatasaray’ın, transfer çalışmalarını kendi stratejisi doğrultusunda devam ettireceğini vurgulayan Başkan Özbek, "Sponsor firmamız ile maddi olarak transfer kaynağı anlamında bir görüşmemiz veya talebimiz olmadı. Bu sezon benim 5 veya 6. transfer dönemim. Galatasaray yarışmacı bir takım. Avrupa’da başarıyı amaçlayan bir kulüp. En iyi transferleri yapmak durumundayız. Çok iyi incelenip iyi ve doğru kararların alınması gereken bir konu. Burada en iyi futbolcuyu transfer etmek isterken, kulübün ekonomik durumunu da göz önüne almak gerekiyor. 'Başkan transfer yapmak istemiyor' gibi algılanmasını istemiyorum. Kulübün başarılı olmasına katkı sağlayacak en iyi ekibi kurmayı amaçlıyoruz. Ama ekonomik açıdan da camiamızı özenli bir şekilde yönetmek istiyoruz. Transfer döneminde yapılan açıklamalar ve konuşulan rakamlar genelde bu sürece zarar veriyor. Şunun bilinmesi gerekiyor ki gece ve gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor. Camiamız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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        "ŞAMPİYON KADROYU BOZMAMAK İSTİYORUZ"

        A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024’te başarılı bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz hakkında konuşan Başkan Dursun Özbek, "Barış bizim değerli bir oyuncumuz. Şampiyon olan takımın kadrosunu bozma niyetimiz yok. Takımın omurgasını korumak istiyoruz. Herhangi bir oyuncumuzla ilgili teklif gelmiş değil. Bu sezon Süper Lig’de ve Avrupa’da çok çetin bir yarış geçeceğini düşünüyorum. Bırakın oyuncularımızı satmayı, takımımızı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz sezonu 102 puanla tamamlamış iyi bir ekibimiz var. Biz gerekli bölgelere nokta transferler yapmak istiyoruz. Bu konuda çalışan scout ekiplerimiz var" ifadelerini kullandı.

        Beşiktaş’ın da transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Alanyasporlu oyuncu Oğuz Aydın ile ilgili açıklamalar yapan Özbek, "Oğuz Aydın, Türkiye’nin iftihar ettiği bir oyuncu. Uzun yıllar boyunca milli takıma ve Türk futboluna hizmet edeceğini düşünüyorum. Biz de bütçemizin el verdiği neticede görüşmelerimizi yapacağız. Gündemimizde olabilecek bir futbolcu. Şimdilik bu kadarını söyleyebilirim" dedi.

        "FLORYA'YI ARTIK BOŞALTMAMIZ GEREKİYOR"

        Sezonu Kemerburgaz Tesisleri’nde açacaklarını söyleyen Başkan Dursun Özbek, "3 Temmuz’da yeni yerleşkemizde sezonu açacağız. Sezonun devamında yine Kemerburgaz Tesisleri’nde olacağız. Elbette milli takımlarda olan oyuncularımızdan dolayı oyuncularımızın hepsi hemen bir araya gelemeyecektir. Transferi yetişecek olan yeni futbolcu arkadaşlarımız olursa onlar da yetişecektir. Florya’yı artık boşaltmamız gerekiyor. Bu vesileyle 6 Temmuz’daki genel kurulumuza tüm üyelerimizi bekliyoruz. Çünkü biz bu kurulda kendilerinden yetki isteyeceğiz. Bizim Bankalar Birliği'nden çıkma isteğimiz yeni değil. Bunun için de projeler yaptık. Riva’dan başladık. Mecidiyeköy ve Kemerburgaz projelerimizi sırasıyla yapıyoruz. Florya bunların arasında yine önemli bir proje. Bizim bu alanı boşalttıktan sonra imar ettirmemiz gerekiyor. Projelerimizden elde edeceğimiz maddiyat ile bankalar birliğinden çıkacağız. Bu bizim her yerde söylediğimiz ve çok önem verdiğimiz bir proje. Galatasaray’ın finansal yapısının uzun süre sürdürülebilmesi için bu projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor" cümlelerini kullandı.

        "GEÇEN SEZONUN RAKAMLARININ ÜZERİNE ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

        Her sene sponsorluk gelirlerini arttırarak ilerlemek zorunda olduklarını dile getiren Başkan Özbek, "Sponsorluk geliri olarak geçen seneden geride kalmamamız gerekiyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Hedefimiz her sene bu geliri arttırarak devam ettirmek. Takımımız Avrupa’da da yoluna başarı ile devam edecektir. Geçtiğimiz yıl da öyle oldu. Bu sene de bu rakamları yakalayıp, daha da üzerine çıkmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Galatasaray’ın hedeflerini büyütmek için geride kalan senenin rakamlarının hiçbir zaman altında kalmamız gerekiyor" açıklamalarını yaptı.

        Michy Batshuayi sorusu üzerine konuşan Özbek, "Michy Batshuayi'nin nesini sordun, anlamadım! Bu sorular transferin maliyetini etkiliyor. Transfer açıklamalarımızı genelde bittikten sonra yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tete’nin transferindeki dava süreciyle ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Başkan Dursun Özbek, "Dava aslında 27 Haziran’daydı. Bugün 11 Temmuz’a ertelendiğini öğrendik. Konu ile ilgili takibimizi devam ettireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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