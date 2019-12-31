Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Teknoloji dünyasında önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2019 yılında Türkiye ve dünya gündeminde teknoloji alanında neler yaşandı? İnternetinden, sosyal medyasına, akıllı telefonlardan, elektronik cihaz ve yeniliklere son bir yılda kullanıcıların hayatına dokunan önemli gelişmeleri sizler için derledik.

İŞTE TEKNOLOJİDE 2019 YILININ ÖZETİ...

Teknoloji dünyasında Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia kararından, Turkcell, Türk Telekom ve 5G ekseninde yaşanan fiber altyapı tartışmalarına; Rekabet Kurumu ile Google arasında yaşanan Android krizinden, Google servislerinin Türkiye'de çökmesine; Türkiye'deki kredi kartı kullanıcılarının bilgilerinin çalınmasından, siber saldırılara; ABD ile Huawei arasında yaşanan yaptırım kririznden, Türkiye'de e-ticarette Black Friday ve sonrasında yaşanan kargo sorunlarına; Netflix ve benzeri platformlara gelen RTÜK denetiminden, İstanbul'da yaşanan deprenden sonra kesilen iletişim hatlarına; yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan ve yıl içinde üçe katlanan kayıt ücretinden, akıllı telefonlardaki ÖTV'nin yüzde 50'ye çıkarılmasına; Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan erişim sorunlarından, katlanabilir telefonlarda ve oyun dünyasında yaşanan sıcak gelişmelere, yıla damgasını vuran olaylar şöyle oldu: