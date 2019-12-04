04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Teknoloji devi Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Google'ın çatı şirketi olan Alphabet’teki başkanlık ve CEO’luk görevlerinden ayrılacaklarını açıkladı.
Page ve Brin, şirketin yönetim kurulunda kalmaya devam edecek. Google'ın CEO'su Sundar Pichai ise Alphabet'in de CEO'su olarak ikilinin yerini alacak.
1998 yılında Page ve Brin tarafından ABD'nin California eyaletinde bir garajda kurulan Google, 2015 yılında yeniden yapılanmaya gitmiş ve yeni kurulan Alphabet şirketi çatısı altına girmişti.
Alphabet’in başkanı Sergey Brin olurken, Larry Page de Alphabet CEO’u olmuştu. Aynı yıl Sundar Pichai ise Google CEO’su olarak göreve başlamıştı.
21 YIL ÖNCE BİRLİKTE KURDULAR
Alphabet'ten yapılan açıklamada şirketin "daha temiz ve daha hesap verebilir" bir şekilde yönetilmesi için bu adımın atıldığı belirtildi. İkisi de 46 yaşında olan Google’ın kurucuları Brin ve Page, kararla ilgili olarak "Artık yönetim yapımızı basitleştirmenin doğal zamanı gelmişti" dedi.
Brin ve Page yaptıkları açıklamada, "İkimiz de, şirketi bizden daha iyi yönetecek biri gördüğümüzde yöneticiliği bırakmak istemeyen insanlardan değiliz. Alphabet ve Google'ın iki CEO ve başkana ihtiyacı yok" ifadelerine yer verdi.
İKİSİNİN TOPLAM KİŞİSEL SERVETİ 100 MİLYAR DOLARI GEÇİYOR
Page ve Brin şirkete tavsiye veren ancak günlük işleyişlerine karışmayan birer ebeveyn gibi olacaklarını, şirket yönetimini Pichai'den daha iyi bir şekilde yapacak kimse olmadığını vurguladı.
Forbes'un "2019 Dünyanın En Zenginleri" listesinde Larry Page'in 50.8 milyar dolarlık kişisel serveti ile 10., Sergey Brin ise 49.8 milyar dolarlık kişisel serveti ile 14. sırada yer alıyor.
TEK PATRON ARTIK O
Hindistan'da doğan 47 yaşındaki Pichai Stanford Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi'nde okumak üzere ABD'ye gitmiş, ardından 2004'te Google'a katılmıştı. Pichai, 1 Mayıs 2008’de Google’ın internet tarayıcısını tanıtmak için sahneye çıkarak, Chrome’u dünyaya duyurmuştu.
Kısa sürede Chrome, Google Maps, YouTube, Gmail ve ardından Android’in başına geçen Pichai, Google’ın yıllık geliştirici konferansı Google I/O’ların da değişmez yüzü olmuştu.
Alphabet yapılanmasının ardından 2015 yılında Google’ın CEO’su olan Pichai şimdi ise piyasa değeri yaklaşık 900 milyar dolar olan şirketin tek CEO’su olarak görev yapacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!