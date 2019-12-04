HABERTURK.COM

Teknoloji devi Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Google'ın çatı şirketi olan Alphabet’teki başkanlık ve CEO’luk görevlerinden ayrılacaklarını açıkladı.

Page ve Brin, şirketin yönetim kurulunda kalmaya devam edecek. Google'ın CEO'su Sundar Pichai ise Alphabet'in de CEO'su olarak ikilinin yerini alacak.

1998 yılında Page ve Brin tarafından ABD'nin California eyaletinde bir garajda kurulan Google, 2015 yılında yeniden yapılanmaya gitmiş ve yeni kurulan Alphabet şirketi çatısı altına girmişti.

Alphabet’in başkanı Sergey Brin olurken, Larry Page de Alphabet CEO’u olmuştu. Aynı yıl Sundar Pichai ise Google CEO’su olarak göreve başlamıştı.

21 YIL ÖNCE BİRLİKTE KURDULAR

Alphabet'ten yapılan açıklamada şirketin "daha temiz ve daha hesap verebilir" bir şekilde yönetilmesi için bu adımın atıldığı belirtildi. İkisi de 46 yaşında olan Google’ın kurucuları Brin ve Page, kararla ilgili olarak "Artık yönetim yapımızı basitleştirmenin doğal zamanı gelmişti" dedi.

Brin ve Page yaptıkları açıklamada, "İkimiz de, şirketi bizden daha iyi yönetecek biri gördüğümüzde yöneticiliği bırakmak istemeyen insanlardan değiliz. Alphabet ve Google'ın iki CEO ve başkana ihtiyacı yok" ifadelerine yer verdi.

İKİSİNİN TOPLAM KİŞİSEL SERVETİ 100 MİLYAR DOLARI GEÇİYOR

Page ve Brin şirkete tavsiye veren ancak günlük işleyişlerine karışmayan birer ebeveyn gibi olacaklarını, şirket yönetimini Pichai'den daha iyi bir şekilde yapacak kimse olmadığını vurguladı.

Forbes'un "2019 Dünyanın En Zenginleri" listesinde Larry Page'in 50.8 milyar dolarlık kişisel serveti ile 10., Sergey Brin ise 49.8 milyar dolarlık kişisel serveti ile 14. sırada yer alıyor.

TEK PATRON ARTIK O

Hindistan'da doğan 47 yaşındaki Pichai Stanford Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi'nde okumak üzere ABD'ye gitmiş, ardından 2004'te Google'a katılmıştı. Pichai, 1 Mayıs 2008’de Google’ın internet tarayıcısını tanıtmak için sahneye çıkarak, Chrome’u dünyaya duyurmuştu.

Kısa sürede Chrome, Google Maps, YouTube, Gmail ve ardından Android’in başına geçen Pichai, Google’ın yıllık geliştirici konferansı Google I/O’ların da değişmez yüzü olmuştu.

Alphabet yapılanmasının ardından 2015 yılında Google’ın CEO’su olan Pichai şimdi ise piyasa değeri yaklaşık 900 milyar dolar olan şirketin tek CEO’su olarak görev yapacak.