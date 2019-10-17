17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD’nin bu yılın mayıs ayında kara listeye aldığı Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin büyüme hızını yaptırımlar da kesemedi. 2019 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan şirket bu yılın ilk 9 ayında yıllık bazda gelirlerini yüzde 24.4 artırdığını duyurdu.
Sonuçlara göre Huawei, 2019 yılının Ocak - Eylül dönemimde 610.8 milyar Yuan (86.1 milyar dolar) gelir elde etti. Bu dönemde şirketin net kâr marjı ise yüzde 8.7 olarak gerçekleşti.
Huawei’nin 2019’un ilk üç çeyreğindeki toplam akıllı telefon sevkiyatları ise geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 26 artışla 185 milyon adedi aştı. Çinli şirket, 2018 yılında dünya genelindeki akıllı telefon sevkiyatlarında 200 milyon barajını geçmişti.
Yılın ilk 9 aylık bu döneminin 5 ayını ABD’nin kara listesinde geçiren Çinli şirket, akıllı telefonların yanısıra PC, tablet, giyilebilir ürünler ve akıllı ses ürünlerini de çatısı altında toplayan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu’nın istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini duyurdu.
‘GOOGLE’SIZ TELEFONLAR 10 MİLYAR DOLAR KAYBETTİRECEK
Huawei, geçen ay tanıttığı ve ABD yaptırımları kapsamında Google uygulamaları olmadan gelen yeni telefonları Mate 30 ve Mate 30 Pro ile odaklandığı kendi mobil uygulama ekosistemi konusundaki son verileri de paylaştı. Buna göre Huawei Mobil Hizmetler (HMS) ekosistemi 170'ten fazla ülke ve bölgeyi kapsayacak şekilde geliştirildi ve HMS şu anda dünya çapında 1.07 milyon kayıtlı geliştiriciye ulaştı.
ABD’nin ihracat kısıtlamalarının etkisiyle Google’ın artık Huawei’nin yeni telefonları için Gmail’den Google’a Android güncellemeleri ve uygulamaları sağlayamadığını hatırlatan Çinli şirket, bu nedenle tüketici ürünleri işindeki yıllık gelirlerinde 10 milyar dolarlık bir azalma beklendiğini de duyurdu.
5G’DE 60 SÖZLEŞME VE 400 BİN ANTENİ GEÇTİ
Huawei, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çinli şirketleri en çok eleştirdiği konuların başında gelen 5G alanında ise dünya çapında ticari kurulumlara hız verdiklerini açıkladı. Şirketin finansal sonuçlarıyla birlikte duyurduğu rakamlara göre Huawei, 5G için 60'tan fazla ticari sözleşme imzaladı ve 400 binden fazla 5G anten ünitesini dünya pazarlarına sevk etti.
Huawei’nin ürün ve servisleriyle 170’den fazla ülkede, dünya nüfusunun 3’te 1’ine hizmet verdiği belirtilen şirketten yapılan açıklamada, 2019 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda, 700'den fazla şehir, 228 Fortune Global 500 şirketi ve 58 Fortune Global 100 şirketinin Huawei'yi dijital dönüşüm ortağı olarak seçtiği belirtildi.
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