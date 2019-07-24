Cep'te klon fırsatçıları

24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cep telefonu sektörü, klon fırsatçıları karşısında alarma geçti ve Ankara’da yetkililerle görüştü. Fırsatçıların önünü kesmek için klonlu telefonlarda 250 TL karşılığında affın, söz konusu yasanın ilk kez gündeme geldiği tarihten geçerli olarak uygulamaya girmesini istedi. Bu talep kabul edilirse, yasa öncesinde kullanımda olan klonlu telefonlar sisteme entegre edilecek.
GEÇEN HAFTA YASALAŞTI
Meclis’ten geçen hafta geçen torba yasada, klonlanmış telefonlarla ilgili önemli bir madde yer aldı. Buna göre, klonlanan Uluslar arası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) değiştirilen telefonlar, 4 ay içinde kapatılacak. Vatandaşlar, 1 yıl içinde başvurursa, 250 TL ödemeleri halinde telefonları yeniden sisteme entegre edilecek.
FIRSATÇILAR BOŞ DURMUYOR
Bu durum, fırsatçıları da harekete geçirdi. Bazı kişilerin, yurt dışından getirdikleri kaçak telefonları klonlayarak iç piyasa sunmaya çalıştıkları, klonlama karşılığında talep ettikleri ücretleri de artırdıkları belirtiliyor.
Cep telefonu sektörü, bu yönde gelen yoğun duyumlar üzerene Ankara’da yetkililerle görüştü. Fırsatçıların önünü kesmek için klonlu telefonlarda 250 TL karşılığında affın, söz konusu yasanın ilk kez gündeme geldiği tarihten geçerli olarak uygulamaya girmesini istedi. Bu durumda, yasa öncesi klonlu telefonlar sisteme entegre edilecek. Sonrasında sisteme sokulan klonlu telefonlar af edilmeyecek.
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