15 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de internet kullanıcılarının aylık ortalama kullanım miktarı ilk kez 100 GB’yi aştı. Sabit genişbant internette 107.5 GB’ye çıkan bu kullanım miktarı, mobil genişbantta 4.9 GB’ye çıktı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) açıkladığı Türkiye Haberleşme sektörü 2019 Yılı 1. Çeyrek Raporu ile Türkiye’de bu yılın başında kalkan Adil Kullanım Kotası (AKK),diğer bir ifadeyle Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulaması sonrası internet kullanıcıların aylık ortalama kullanım tutarlarının da nasıl değiştiği ortaya çıktı.
AYLIK ORTALAMA NE KADAR İNTERNET KULLANILIYOR?
Buna göre sabit genişbantta AKK’nin kalkmasıyla abonelerin aylık ortalama tüketim miktarı 10 GB artışla 97.5 GB’den 107.5 GB’ye yükseldi. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bu artış, Türkiye’de sabit internette 3 aylık dönemler itibariyle en büyük artış olarak kayıtlara geçti.
AKK SONRASI HIZLAR NE OLDU?
AKK’nin kaldırılmasıyla internet operatörleri, sınırsız/limitsiz paketleriyle birlikte farklı hız seçeneklerini de devreye almıştı. Bu kapsamda 2019 yılı birinci çeyrekte Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yüzde 37.8’inin 16-24 Mbps, yüzde 21.9’unun 24-35 Mbps, yüzde 1.6’sının ise 50-100 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettiği gözlendi.
AKK Kalktıktan Sonra Hız Dağılımı
AKK uygulamasının geçerli olduğu son dönem olan 2018 yılı dördüncü çeyrekte ise Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yüzde 67.8’inin 10-30 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketlerini kullanıyordu.
AKK Kalkmandan Önce Hız Dağılımı
72 MİLYON ABONESİ VAR, 41 MİLYONU KULLANIYOR
Türkiye’de 1 Nisan 2016 tarihinde kullanılmaya başlanan 4.5G hizmetinin abone sayısı, 2019 yılı Mart ayı sonunda 72.4 milyonu geçti. Ancak bazı abonelerin cihazı veya SIM kartının 4.5G hizmetine uyumlu olmaması nedeni ile aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı ise yaklaşık 41.8 milyon olarak gerçekleşti.
Mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 4.9 GB seviyesinde iken, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin data kullanımı ise aylık 6.6 GB oldu.
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