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Sosyal ağ Twitter, 2019 yılında platformunda Türkiye'deki kullanıcıların en çok konuştukları konu başlıklarını açıkladı. Buna göre hem gerçekleştirdiği yardımlar ve platformu AHBAP hem de kullanıcılarla etkileşimiyle Twitter gündemine damga vurmayı başaran Haluk Levent 2019’da en çok konuşulan ünlü isim oldu.
Türkiye’de de hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Güney Koreli pop müzik grubu BTS de en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.
Bir yılı daha geride bırakırken dünyada milyonlarca insanı bir araya getiren Twitter, 2019’da da Türkiye gündeminin nabzını tutmayı başardı. Türkiye’de Twitter’ın 2019 sohbetlerinde en çok adı geçen isim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sohbetlere ağırlığını koyan isim oldu.
Türkiye’de Twitter sohbetlerine en çok konu olan bir diğer isim dünyayı kasıp kavuran Güney Koreli pop müzik grubu BTS olurken, Haluk Levent şaşırtmadı, Twitter’ın 2019’da en çok konuşulan ünlü isim oldu. Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz da en çok konuşulan ünlü isimler arasında yer aldı.
EN ÇOK RETWEET'İ FALCAO ALDI
En çok retweet edilen tweet ve en beğenilen Tweetlerden biri, Galatasaray’ın transfer ettiği ünlü futbolcu Falcao’nun gelişini duyurduğu Tweet oldu. Ekrem İmamoğlu’nun #BirlikteKazandık hashtagiyle seçim sonrası paylaştığı duyuru Tweet’i ve Fatih Terim’in “look at the tabela” Tweet’i de en fazla retweet edilenler ve beğenilenler arasındaydı.
EN BEĞENİLEN TWEETLER
Kanserle verdiği mücadele örnek isim haline gelen Naslihan Cantay ölümü ile milyonlar yasa boğarken Haluk Levent'in Çantay hakkında attığı Tweet en çok beğenilenlerden biri oldu. Popüler fotbolcu Merih Demiral’in “Ne mutlu Türk’üm diyene” tweeti ise 200 binden fazla beğeni ile en çok beğenilenler arasına girdi.
Twitter’da en çok konuşulan isimlerden biri olan ve yaklaşık 2.5 milyon takipçiye sahip Haluk Levent bir ilki gerçekleştirdi. Twitter’ı etkisi altına alan ve ülke çapında gündem yaratan İzmir’deki yangına dikkat çekmek üzere Levent’in 9 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği konserin Twitter’da canlı yayınlanması şüphesiz yılın önemli olaylarından biriydi. 6 saat süren ve 9 müzik grubunun yer aldığı konser #FromAshestoForest hashtag’i ile Twitter’da yüzbinlerce kullanıcının dikkatini çekmeyi başardı.
Survivor 2019 her yıl olduğu gibi bu yıl da çok konuşulurken, bu yılın Twitter’da en çok konuşulan oyuncu Kadın dizisinin sevilen oyuncusu Feyyaz Duman oldu. #arifgibisevmek fenomen aşka gönderme yaparak kullanıcıların en sevdiği hashtaglerden biri olurken BTS de en çok kullanılan hashtaglerden biri oldu.
1- feyyazduman
2- BTS
3- galatasaray
4- arifgibisevmek
5- survivor2019
Eğlence kategorisinde ise en çok kullanılan hashtaglerde bu sene final yapan Game of Thrones (#GoT) yer alırken #senanlatkaradeniz, #arifgibisevmek #hercai #survivor2019 hashtagleri en üst sıralarda yer aldı.
1- GoT
2- arifgibisevmek
3- senanlatkaradeniz
4- hercai
5- survivor2019
EN FAZLA ETKİLEŞİME GEÇİLEN İSİMLER
1- Haluk Levent
2- Cem Yılmaz
3- Atilla Taş
4- Fatih Terim
5- Levent Üzümcü
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