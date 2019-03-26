Apple’ın dün Hollywood’ın önde gelen yıldızlarıyla tanıttığı yeni TV servisi Apple TV+ ile ilgili ilginç bir detay bugün Türkiye’de ortaya çıktı. Apple’ın yeni servisi TV+’ın Türkiye’deki isim haklarının Turkcell’de olduğu belirtildi.

Turkcell’in 2014 yılında kullanıma açtığı yerli dijital televizyon platformu TV+ ile ilgili olarak bugün düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, “Türkiye’de TV+’ın isim hakkı bizde. Apple da bu yeni servisiyle buraya geldiğinde, bu markanın zaten alınmış olduğunu görecek. Logo bile neredeyse aynı, biz büyük onlar küçük harfle yazıyor” dedi.

Turkcell mühendislerinin 2014’te geliştirdikleri TV+ ile 3.6 milyon kullanıcıya ulaştıklarını belirten Zavaroğlu, “Apple’ın dünkü lansmanı tamamen tesadüf oldu. Ama bizim için iyi oldu. Bu alandaki stratejimizin ne kadar doğru olduğunu gördük. TV+’ı önümüzdeki dönem daha fazla duyacaksınız” diye konuştu.

'NETFLIX İLE DE ANLAŞTIK'

“Netflix ile yakın bir zamanda işbirliğine de gideceğiz. TV+ kutularına Netflix uygulamasını da dahil etmeyi düşünüyoruz” diyen Barış Zavaroğlu, platformlarındaki yerli içerikleri zenginleştirmek için BKM ile yaptıkları işbirliği hakkında ise şunları söyledi:

“BKM ile yeni bir anlaşma yaptık. Her hafta 5 yeni BKM filmi, TV+ abonelerine ücretsiz olarak sunulacak. Yerli filmlerin daha fazla seyirciye ulaşması amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle izleyiciler, Ata Demirer’den, Cem Yılmaz’a ve Yılmaz Erdoğan’a ünlü oyuncuların filmlerine yıl boyunca ücretsiz erişebilecek.”

TV+ uygulamasında kullanıcıların günde ortalama 81 dakika TV ve film izlediğini aktaran Zavaroğlu, platformlarında 86 HD ve 5 adet 4K Ultra HD olmak üzere 150'den fazla canlı TV kanalı ve toplamda 5 binden fazla içerik bulunduğunu söyledi.