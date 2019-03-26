26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple’ın dün Hollywood’ın önde gelen yıldızlarıyla tanıttığı yeni TV servisi Apple TV+ ile ilgili ilginç bir detay bugün Türkiye’de ortaya çıktı. Apple’ın yeni servisi TV+’ın Türkiye’deki isim haklarının Turkcell’de olduğu belirtildi.
Turkcell’in 2014 yılında kullanıma açtığı yerli dijital televizyon platformu TV+ ile ilgili olarak bugün düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, “Türkiye’de TV+’ın isim hakkı bizde. Apple da bu yeni servisiyle buraya geldiğinde, bu markanın zaten alınmış olduğunu görecek. Logo bile neredeyse aynı, biz büyük onlar küçük harfle yazıyor” dedi.
Turkcell mühendislerinin 2014’te geliştirdikleri TV+ ile 3.6 milyon kullanıcıya ulaştıklarını belirten Zavaroğlu, “Apple’ın dünkü lansmanı tamamen tesadüf oldu. Ama bizim için iyi oldu. Bu alandaki stratejimizin ne kadar doğru olduğunu gördük. TV+’ı önümüzdeki dönem daha fazla duyacaksınız” diye konuştu.
'NETFLIX İLE DE ANLAŞTIK'
“Netflix ile yakın bir zamanda işbirliğine de gideceğiz. TV+ kutularına Netflix uygulamasını da dahil etmeyi düşünüyoruz” diyen Barış Zavaroğlu, platformlarındaki yerli içerikleri zenginleştirmek için BKM ile yaptıkları işbirliği hakkında ise şunları söyledi:
“BKM ile yeni bir anlaşma yaptık. Her hafta 5 yeni BKM filmi, TV+ abonelerine ücretsiz olarak sunulacak. Yerli filmlerin daha fazla seyirciye ulaşması amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle izleyiciler, Ata Demirer’den, Cem Yılmaz’a ve Yılmaz Erdoğan’a ünlü oyuncuların filmlerine yıl boyunca ücretsiz erişebilecek.”
TV+ uygulamasında kullanıcıların günde ortalama 81 dakika TV ve film izlediğini aktaran Zavaroğlu, platformlarında 86 HD ve 5 adet 4K Ultra HD olmak üzere 150'den fazla canlı TV kanalı ve toplamda 5 binden fazla içerik bulunduğunu söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!