iPhone 11 fiyatları ne kadar? Apple iPhone 11 özellikleri nelerdir? iPhone 11 detayları

Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modelleri tanıtıldı. Şirketin ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Cupertino’da bulunan genel merkezi Apple Park’ta düzenlenen etkinlikte tanıtılan Apple’ın yeni akıllı telefonları iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’tan oluştu.

Çift arka kameralı iPhone 11 için başlangıç fiyatı 699 dolar olurken, üç arka kameralı iPhone 11 Pro’da ise başlangıç fiyatı 999 dolar olarak belirlendi.

Apple’ın en üst iPhone modeli olan iPhone 11 Pro Max ise 1099 dolardan başlayan fiyatla satılacak. iPhone 11’de 6.1 inç olan ekran, iPhone 11 Pro’da 5.8 inç. iPhone 11 Pro Max ise 6.5 inçlik ekran büyüklüğüne sahip.

NE ZAMAN SATIŞ ÇIKACAK?

iPhone 11, 12 MP’lik çift arka kamera ile gelirken; cihazda 12 MP’lik ön kamera bulunuyor.

iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max modellerinde ise üçlü arka kamera sistemi bulunuyor. Telefonun arkasında yer alan bu kamera sistemi, 12 MP’lik geniş açılı, 12 MP’lik telefoto ve 12 MP’lik ultra geniş açılı lenslerden oluşuyor.

iPhone 11'de pil ömrü iPhone XR'ye göre 1 saat uzarken, iPhone 11 Pro iPhone XS'e göre 4 saat, iPhone 11 Pro Max ise iPhone XS Max'e göre 5 saate kadar fazla pil ömrü sunuyor.

iPhone 11'de 64 GB, 128 GB ve 256 GB olan depolama seçenekleri, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te ise 64 GB, 256 GB ve 512 GB olarak sunuluyor.

A13 Bionic çip barındıran 3 yeni iPhone modeli de 20 Eylül'de satışa sunulacak.