11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple’ın yeni akıllı telefonları iPhone 11 modellerinin tanıtılmasıyla birlikte tüketicilerin gözü yine fiyatlara çevrildi. Apple, çift arka kameralı iPhone 11 için depolama seçeneğine göre 699 dolar ile 849 dolar arasında değişen fiyatları, üç arka kameralı iPhone 11 Pro’da 999 dolar ile 1349 dolar, iPhone 11 Pro Max’te ise 1099 dolar ile 1449 dolar aralığında duyurdu.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre iPhone 11’in ön siparişlerini 13 Eylül’den itibaren alacak olan Apple, yeni iPhone’ların resmi satışına ise 20 Eylül’de başlayacak. Ancak iPhone 11’in satışa başlama tarihleri 30 ülke için geçerli ve bu ülkeler arasında Türkiye henüz yer almıyor.
Türkiye’de Mayıs 2019’da cep telefonlarından alınan ÖTV tutarı yüzde 50’ye kadar çıkarıldı. Bu oran ÖTV matrahı 1500 TL’yi aşan akıllı telefonlarda yüzde 50 olarak uygulanıyor ki piyasadaki çoğu akıllı telefonda olduğu gibi tüm iPhone modellerinden de yüzde 50 ÖTV alınıyor.
Hal böyle olunca tüketicilerilerin gözü bir yandan Apple’ın henüz resmi olarak duyurmadığı iPhone 11’in Türkiye satış fiyatlarında, diğer yandan da “Yeni iPhone yurtdışından kaça gelir?” sorusunun cevabında.
ABD'DEN ALINAN iPHONE 11 TÜRKİYE'YE KAÇA GELİYOR?
Hatırlanacağı üzere Türkiye’de 30 Mayıs 2019 tarihinde yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının kayıt işlemlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre artık Türkiye’deki kullanıcılar, yurt dışından 2 yılda bir yerine 3 yılda bir telefon getirip, pasaportlarına kayıt ettirebiliyorlar.
Ayrıca yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlar, sadece yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarda kullanılabiliyor. Bu düzenlemeye ek olarak Temmuz 2019 itibariyle Türkiye’ye yolcu beraberinde getirilen cep telefonların IMEI kayıt işlemi için alınan harç tutarı da 618 TL’den 1500 TL’ye çıkarıldı.
Peki Türkiye’deki tüm bu mevcut durum sonrası yurt dışından iPhone 11 getirip, Türkiye’de kullanmak isteyenler ne kadarlık bir bütçeyi gözden çıkarması gerekecek.
İşte ABD’de eyaletine göre değişmekle birlikte ortalama yüzde 7.25 seviyesinde olan satış vergisi ve 1500 TL’lik IMEI kayıt harcı eklendiğinde iPhone 11’in maliyeti…
Yurt dışından iPhone 11 getirmenin maliyeti
|ABD Fiyatı ($)
|Satış Vergisi ($)
|Toplam ($)
|Toplam (TL)
|IMEI Kayıt Harcı (TL)
Toplam Maliyet (TL)
|iPhone 11 (64 GB)
|699
|51
|750
|4326
|1500
|5826
|iPhone 11 (128 GB)
|749
|54
|803
|4635
|1500
|6135
|iPhone 11 (256 GB)
|849
|62
|911
|5254
|1500
|6754
ABD fiyatı 699 dolar ile 849 dolar arasında değişen iPhone 11’in Türkiye’ye getirmenin toplam maliyeti 5826 TL’den başlayıp, 6754 TL’ye kadar çıkıyor.
Yurt dışından iPhone 11 Pro getirmenin maliyeti
|ABD Fiyatı ($)
|Satış Vergisi ($)
|Toplam ($)
|Toplam (TL)
|IMEI Kayıt Harcı (TL)
Toplam Maliyet (TL)
|iPhone 11 Pro (64 GB)
|999
|72
|1071
|6182
|1500
|7682
|iPhone 11 Pro (256 GB)
|1149
|83
|1232
|7110
|1500
|8610
|iPhone 11 Pro (512 GB)
|1349
|98
|1447
|8348
|1500
|9848
Yine ABD’de 999 dolar ile 1349 dolar arasında fiyatlarla satılan iPhone 11 Pro’nun Türkiye’ye getirmenin maliyeti de 7682 TL ile 9848 TL arasında değişiyor.
Yurt dışından iPhone 11 Pro Max getirmenin maliyeti
|ABD Fiyatı ($)
|Satış Vergisi ($)
|Toplam ($)
|Toplam (TL)
|IMEI Kayıt Harcı (TL)
Toplam Maliyet (TL)
|iPhone 11 Pro Max (64 GB)
|1099
|80
|1179
|6801
|1500
|8301
|iPhone 11 Pro Max (256 GB)
|1249
|91
|1340
|7729
|1500
|9229
|iPhone 11 Pro Max (512 GB)
|1449
|105
|1554
|8967
|1500
|10467
En pahalı iPhone 11 modeli olan iPhone 11 Pro Max’i ABD’de alıp Türkiye’de yasal işlemlerini tamamlayarak kullanmak isteyenler ise 8301 TL ile 10467 TL arasında bir maliyeti gözden çıkarmak zorunda.
Yaptığımız bu hesaplamalarda dolar kurunu 5.77 TL olarak aldığımızı da belirtelim.
Tüm bu maliyetlere karşın, Türkiye'de artık yüzde 50 olarak uygulanan ÖTV oranı dikkate alındığında hem Apple'ın hem de operatör ve perakende satış kanallarının iPhone 11 için açıklayacağı fiyatların yurt dışından yolcu beraberinde getirmenin toplam maliyetinden ortalama 3500 TL daha fazla olacağını da söylemek mümkün.
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