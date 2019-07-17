Sosyal medyada özellikle son birkaç gündür, kullanıcıların paylaştığı yaşlandırılmış fotoğraflardan geçilmiyor. Mobil cihazlar için geliştirilen FaceApp adlı uygulama ile yapılan bu fotoğraflar, sporcusundan, siyasetçisine; ünlüsünden, ünsüzüne deyim yerindeyse tüm kesimleri etkisine almış durumda.

Peki nedir bu FaceApp uygulaması? Tam olarak ne yapıyor? Arkasında kim var? Ve daha da çarpıcı olanı 2.5 yıl önce çıkmasına karşın neden Türkiye başta olmak üzere çoğu ülkede birkaç gündür adından en çok söz ettiren uygulama oldu?

Sosyal medyanın yeni akımı haline gelen FaceApp uygulamasına yakından bir göz atalım dedik. Karşımıza şunlar çıktı:

ÜCRETLİSİ AYDA 23.99 TL

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre FaceApp uygulaması, iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Uygulamanın pek çok özelliği ücretsiz ancak, reklamsız/filigransız kullanım ve ek özellikler için Pro sürümünü edinmek gerekiyor ki FaceApp Pro sürümü için 1 aylık 23.99 TL, 12 aylık toplam 122.99 TL ve ömür boyu kullanım için ise 269.99 TL ödemek gerekiyor.

HOLLYWOOD YILDIZI BİLE YAPIYOR

Uygulamayı indirip, erişim izinlerini veren kullanıcılar FaceApp ile önce fotoğraflarını yükleyüyor veya yeni fotoğraf çekiyor. Ardından uygulamada yer alan filtreler kullanılarak, kendilerini (veya kullandıkları fotoğraftaki kişiyi) yaşlandırabiliyor, cinsiyetini değiştirebiliyor, hatta Hollywood yıldızlarına benzetebiliyor; saç, sakal, gözlük gibi efektlerin yanısıra makyaj da yapabiliyor. Uygulamanın en çok ilgi gören özelliğinin ‘yaşlandırma’ olduğunu ise artık söylemeye gerek bile yok.

ASLINDA 2017’DE ÇIKTI

FaceApp uygulamasının aslında ilk çıkış tarihi 2017 yılın başı. 2017 yılının Ocak ayında iOS için yayınlanan uygulama, aynı yılın şubat ayında Android platformuna da geldi. FaceApp, 2017 yılında 95 farklı ülkede en fazla indirilen ücretsiz uygulama olmayı da başarmıştı. Şimdi yine Türkiye başta olmak üzere iOS ve Android uygulama mağazalarında yine listenin zirvesine yerleşti…

MERKEZİ PETERSBURG, KURUCUSU GONÇAROV

Son bir haftada tekrar internet dünyasının gündemine oturan bu uygulamanın arkasında ise Rusya’dan bir adres var. FaceApp uygulamasını geliştiren Wireless Lab şirketinin merkezi St. Petersburg. FaceApp şirketinin kurucusu ve CEO’su ise Yaroslav Goncharov (Gonçarov).

2014 yılında FaceApp’i kuran Goncharov, daha öncesinde ise Rus teknoloji şirketi Yandex’in mobil platformunun liderliğini yapmış. Yaroslav Goncharov’un, Petersburg Devlet Üniversitesi’nden Bilgisayar Bilimleri üzerine master derecesi bulunuyor.

NASIL YAŞLANDIRIYOR?

FaceApp kullanıcıları fotoğrafları üzerinden yaşlandırırken, yapay zeka teknolojilerinden yararlanıyor. Kullanıcıların uygulama üzerinden elde ettiği yaşlı hallerini gösteren fotoğrafların gerçekçi yönünün arkasında da bu teknoloji yatıyor. Herhangi bir fotoğraftaki yüz, yapay sinir ağları kullanılarak değiştiriliyor, yaşlandırılıyor.

FACEAPP NEDİR?

Yaşlandırma için telefonunuzun ön kamerasıyla fotoğraf çekebileceğiniz gibi, cihazınızın galerisinde yer alan fotoğrafları da kullanabiliyorsunuz.

ERDOĞAN UYGULAMANIN EN POPÜLER ARAMALARI ARASINDA

FaceApp uygulamasında bu iki seçeneğe ek olarak bir de 'Ünlüler' sekmesi bulunuyor. Burada kullanıcıların en çok kullandığı popüler kişilerin fotoğrafları yer alıyor.

Popüler aramalarda yine Türk kullanıcıların yaptığı sorguların öne çıktığı görülüyor ki, listenin en üst sıralarında Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Enes Batur, Murat Boz, Aleyna Tilki, Hadise gibi isimler dikkat çekiyor.

Buraya kadar herşey normal gelebilir. Ancak bundan sonrası biraz ilginç ve tartışmalı hale geliyor…

YÜZÜMÜZÜ ALIYOR, 'BÜYÜK VERİ’YE VERİYOR

Nasıl oldu da, FaceApp 2 yıl aradan sonra tekrar milyonların elinden düşmeyen uygulama oluverdi? İşin sırrı yüz tanıma ekosisteminin ihtiyaç duyduğu 'Büyük Veri'de gizli… Malum yüz tanıma teknolojileri hızla gelişiyor, ve bu teknolojinin gelişmesi için en çok duyduğu şey de daha büyük, devasa veri tabanları. Ama doğal olarak da hiç kimse sırf bu teknoloji gelişsin diye 'yüz'ünü vermiyor.

İşte FaceApp gibi uygulamalar da tam bu noktada devreye giriyor. Arkadaşlarıyla eğlenceli paylaşımlar yapmak isteyen milyonlarca kullanıcı, gönüllü olarak yüz fotoğraflarını sisteme yüklüyor. Kullanıcı eğlenceli vakit geçiriyor, büyük veri de ihtiyaç duyduğunu bedava ve hızlıca topluyor.

FaceApp ve benzeri girişimlerin işletme modeli de buna dayanıyor. Sonuçta FaceApp'in ücretli modeli, kullanıcılara sadece filigransız (FaceApp etiketi olmayan) yaşlılık seçeneği sunuyor. Ama basit bir düzenleme işlemiyle bu filigran fotoğraftan kesilebiliyor. Milyonların indirip kullandığı bir uygulamanın bu işten para kazanmadan hayrına yapması da düşünülemez. İşte kişisel verilerin önemi ve değeri de burada önem kazanıyor.

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK...

Bizim verdiğimiz ve gelecekte nasıl kullanılacağını hiç öngöremediğimiz bu büyük veri, FaceApp ve benzerleri için tam olarak altın yumurtlayan tavuk değerinde. Bu yılın başındaki #10yearschallenge akımında da sahneye çıkan bu altın yumurtayan tavuk da şu şekilde elde ediliyor:

#10YEARCHALLENGE: PAYLAŞMADAN ÖNCE İKİ KEZ DÜŞÜNÜN!

Öncelikle FaceApp uygulamasını indirirken, herkesin kabul ettiği - etmezse uygulamayı kullanamadığı - bir “Gizlilik Sözleşmesi” ve “Kullanım Şartları” bulunuyor. Uygulamanın arayüzünde bu sözleşme yok ama merak edenler, https://faceapp.com/privacy ve https://faceapp.com/terms adreslerinden bunları inceleyebilir. Ki biz biraz inceledik, en çarpıcı olanları da sizin için derledik.

O FOTOĞRAF ARTIK SİZİN DEĞİL...

FaceApp’i kullandığınızda şunları da peşinen kabul etmiş sayılıyorsunuz:

(İlk cümleler FaceApp’e, parantez içindeki cümlelerse bize ait…)

- Kullanıcı, FaceApp aracılığıyla gönderdiği hiçbir içeriğin mülkiyetini talep edemez. Servislerimizle FaceApp'a kullanıcı içeriğini kullanma izni verirsiniz. (Yani o yaşlılık fotoğraflarınız artık sizin değil).

- Kullanıcı içeriği yayınladığında veya başka şekilde paylaştığında, içeriği ve ilgili tüm bilgilerin (kullanıcı adı, konum veya profil fotoğrafı gibi) herkese görünür olacağını kabul eder. (Yani bilgileriniz de elden çıktı).

- Servisimizi kullanarak FaceApp'e kalıcı, geri alınamaz, telif hakkı olmayan, dünya çapında, devredilemez bir lisans vermektesiniz. (Yani FaceApp, o yaşlılık fotoğrafını istediği gibi kullanabilir)

- FaceApp’i kullanarak, içeriğinizin ticari amaçlarla (reklam, promosyon…) kullanılabileceğini kabul edersiniz. Bu tür reklam ve promosyonların şekli ve kapsamı size özel bildirimde bulunmaksızın değişebilir. (Gösterilsin reklamlar, gelsin paralar…)

SİLSENİZ DE O FOTOĞRAF BİZDE

- Tarama, düzenleme veya izleme zorunluluğumuz olmasa da kullanıcı içeriğini istediğimiz zaman ve herhangi bir nedenle silebilir veya kaldırabiliriz. (Ücret bile ödeseniz, kendi fotoğraflarınıza biz istersek ulaşabilirsiniz)

- Hizmetlerden kaldırılan kullanıcı içeriği, FaceApp tarafından depolanmaya devam edebilir. Kullanıcı, hizmetlerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, askıya alınması, durdurulması veya içeriğinin kaybedilmesinden bizi sorumlu tutulamaz. (Uygulamayı telefonunuzdan kaldırıp silseniz de verileriniz bizde kalır. Biz kaldırırsak da erişmek isterseniz, bizi suçlayamazsınız)

‘Benim fotoğraflarımı alıp, ne yapacak ki!’ diyerek konuyu hafife alanlara da şunu hatırlatmakta fayda var: Yakın geleceğin parolası yüzümüz olacak. Hatta günümüzde akıllı telefonların ekran kilidini açmaktan, internet bankacılığı uygulamalarına kadar yüz tanıma oldukça yaygınlaşmış durumda. Bu yüzden bir uygulamada karşılaşılabilecek bir açık, birden fazla uygulamayı etkileyip, dijital güvenliğinizi tehdit edebilir cinsten olacak.

HANGİ BİLGİLERİMİZİ TOPLUYOR?

Bundan sonrasında sözü FaceApp’e bırakalım ve kullanıcıların hangi verilerini aldığını özetleyelim:

"Hizmet aracılığıyla gönderdiğiniz kullanıcı içeriği (örneğin, fotoğraflar),FaceApp ile aranızdaki iletişim (e-posta) gibi bize doğrudan verdiğiniz bilgileri topluyoruz. Trafik ve kullanım eğilimlerini ölçmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf analitik araçlarını kullanıyoruz. Bu araçlar, ziyaret ettiğiniz web sayfaları, eklentiler ve hizmeti geliştirmemize yardımcı olan diğer bilgiler dahil olmak üzere cihazınız veya hizmetimiz tarafından gönderilen bilgileri toplar. Bu bilgileri, diğer kullanıcılardan gelen analitik bilgilerle toplar ve kullanırız.

Hizmetimizi kullandığınızda, sunucularımız IP adresinizi, tarayıcı türünüzü, yönlendiren/çıkan sayfaları ve URL'leri, tıklama sayısı bilgilerini otomatik olarak kaydeder. Servisimize erişmek için tablet veya telefon gibi bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazınıza erişebilir ve donanımıyla bağlantılı olarak depolanan veriler, cihazın işletim sistemi veya başka bir yazılımla bağlantılı olarak depolanan verileri toplayabiliriz."