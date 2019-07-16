AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com





Sosyal medyada her gün trend olan akımlara bir yenisi daha eklendi. Pek çok kullanıcı FaceApp ve AgingBooth gibi mobil uygulamalarla fotoğraflarını yıllar sonrasına götürüyor. Biz de bu uygulamayı magazin dünyası için kullandık. İşte o ünlülerden bazıları...