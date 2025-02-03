David Beckham ile oğlu Romeo Beckham İstanbul'da
Ünlü emekli futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve onun sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte Türkiye'ye geldi
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Dünyaca ünlü emekli futbolcu ve Miami Inter'ın ortağı David Beckham, İstanbul'a geldi. Beckham'ın oğlu Romeo Beckham ve onun sevgilisi Gray Sorrenti, kendisine eşlik etti.
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David Beckham, ziyaret sırasında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Beckham, ziyareti sırasında bol bol fotoğraf çektidip imza dağıttı.
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Romeo Beckham ile Gray Sorrenti ise Tarihi Yarımada'yı gezdi.
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Sevgilisi Gray Sorrenti ile Kapalı Çarşı'ya da giden Romeo Beckham, önce Türk bayraklı bir paylaşımda bulundu. Ardından Kapalı Çarşı’da çekilen fotoğraflarını yine Türk bayrağı emojisi ekleyerek takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram