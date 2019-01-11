2019 yılına sabit internete Adil Kullanım Kotası (AKK, diğer bir adıyla Adil Kullanım Noktası, AKN) uygulamasını kaldırıp, mobil internette ücretli hotspot tartışmalarıyla giren Türkiye’de internet kullanıcılarının yeni dönemle ilgili en çok merak ettiği soruları Turkcell’e sorduk.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’a özel açıklamalarda bulunan Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, AKK sonrası gündeme damga vuran limitsiz paketlerdeki fiyatlara değinerek, “Biz de meraklı değiliz 100 Mbps hızındaki interneti 199 TL’den satmaya. Ama yatırım maliyetleri böyle olduğu sürece kazmak büyük para. Bu maliyetleri düşürecek olan ise altyapı yatırımlarını ortak yapıp, daha fazla insana internet götürmek” diye konuştu.

Ömer Barbaros Yiş, 15 Ocak’tan itibaren hayata geçirecekleri mobil internet paylaşımı (hotspot) uygulamasıyla ilgili olarak ise “Baktık kullanıcılar memnun kalmadı, gereğini yaparız” dedi. Turkcell Pazarlama DirektörüÖmer Barbaros Yiş’in hem sabit hem de mobil internetle ilgili gündemdeki sorulara verdiği cevaplar şöyle:

AKK KALKTIKTAN SONRA FİYATLAR NASIL DEĞİŞTİ?

“Daha önceden de AKK’siz paketler vardı. Ama fiyatlar yüksek olduğu için pek tercih edilmiyordu. AKK kalktıktan sonra esasında fiyatlar yükselmedi. Bizim 24 Mbps hızında 89 TL’lik paketimiz, son 3-4 yıldır 89 TL. Hatta insanlar bu fiyat seviyelerine alışkın diye şimdi bir de 79 TL’ye 15 Mbps’lik sınırsız paket ekledik. Bu fiyatı AKK’li dönemde sunmuş olsaydık, çok olumlu geri dönüşleri alırdık diye tahmin ediyorum. Ama ‘AKK kalktı, bütün fiyatlar arttı’ hengamesinde, bu avantaj arada kaynadı.”

‘AKK KALKMADAN ÖNCE BU HIZLARI DAHA DÜŞÜK FİYATA ALABİLİYORDUM!' DİYE ŞİKAYETLER DE VAR...

“Bu algı dağılacak. Kullanıcılar, hiçbir hız düşürme olmadan, hiçbir kotaya takılmadan, download yaparken veya film seyrederken birden çıkan kum saatiyle karşılaşmadan internet kullanabilecek. Yeni dönemde limitsiz 35 Mbps’lik paketi 99 TL’ye, 50 Mbps’lik paketi 129 TL’ye indirdik. İsteyen kullanıcılar için 59 TL’den başlayan kotalı alternatiflerimizi de sunduk. Kullanıcılar uzun vadeli ilişkiye pek girmek istemiyorlar. Bu yüzden taahhüt süresini de 12 aya düşürdük. Artık 24 ay kontratlı paket de satmayacağız.”

MEVCUT ABONELERİN PAKETLERİ NE OLACAK?

“Mevcut abonelerden, eski AKK’li paketlerde olanlar için de kotayı kaldırdık. Ödedikleri aylık tutar değişmeden paketlerini limitsiz yaptık. Aslında kontratı devam eden eski müşteriler avantajlı oldu. Bu kapsamda 31 Aralık’ta da kontratını uzatanlar olmuştur. Ama biz bilhassa aramadık. Hangi paketteyse, o paketten uzattık, onlara gidip, ‘yeni paket fiyatlarından uzatın’ demedik. Yeni kontrat dönemi geldiğinde, mevcut müşteri ile yeni müşterilere sunulan seçenekleri de eşitledik. Sektör genelinde de eski aboneler için durum mevcut kontratı bitene kadar limitsiz kullanmaya devam edilmesi yönünde oldu.”

ABONELERİN ORTALAMA HIZI VE AYLIK DATA TÜKETİMİ NE KADAR?

“Kasım 2018 sonu itibarıyla fiber müşteri sayımız 1 milyon 277 bin. DSL müşteri sayımız ise yaklaşık 913 bin. Fiber abonelerimizin ortalama data kullanımı 95 GB. Yüzde 90’lık oranlarla ağırlıklı olarak tercih edilen hız ise 24 Mbps. Bizde tarifeler …’e kadar değil, net. Fiberde 100 mbps hız dediysek 100’ü alıyor abone. 24 Mbps deyip, 17 Mbps vermiyoruz.”

AKK SONRASI HANGİ PAKETLER DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR?

“AKK’nin kalkmasının ardından başlayan yeni dönemde abonelerin 79 TL ve 89 TL’lik paketleri daha çok tercih ettiğini görüyoruz. Fiyatı ucuz bile olsa kotalı paketler pek tercih edilmiyor. Bu tercih de mobil internet paketlerinden kaynaklı olarak biraz psikolojik; eğer kotayı aşarsam, fiyatı kontrol edemem diye düşünülüyor…. Emimin çok satacaktır ama Türkiye’de artık bu devirde 4 Mbps, 6 Mbps gibi hızlar komik.”

YENİ PAKET SEÇECEKLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

“Yan yana koyun, dikkatli bir karşılaştırma yapın. Hizmet kalitesine, müşteri hizmetlerine baksınlar; …’e kadarı düşünsünler, netini düşünsünler; fiyata modemin dahil olup olmadığını hesaba katsınlar; kontrat sürelerini karşılaştırsınlar…”

ABONELERİN ÇOĞUNLUĞU 100 MBPS'LİK LİMİTSİZ PAKETLERE GEÇERSE ALTYAPI BUNU KALDIRIR MI?

“Yaşayarak göreceğiz ama bence Türkiye’deki mevcut altyapının yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Biz bunu kaldırabilmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama Türkiye genelinde yeni dönemle birlikte özellikle gece saatlerinde ve …’e kadar olan hızların nerelere geldiğini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yüzde 75 gereksinimini karşılayıp, karşılayamadığını çok yakında yaşayarak göreceğiz. Operatörler 24 Mbps hız diyorlarsa bunun en az yüzde 75’ini karşılamak zorunda, yasal düzenleme gereği. Bunun altına düşerse, tüketiciler şikayet edebilir. 100 Mbps’lik pakette 74 mbps hız veremezsiniz. Ancak bu konuda müşterilerde farkındalık da biraz az.”

100 MBPS HIZLARA DAHA UCUZA ERİŞEBİLMEK İÇİN NE YAPILMALI?

“Ortak altyapıyla yatırım maliyetleri düşmeye başladığı an, bu tüketicilere daha yüksek hız ve daha düşük fiyat olarak yansımaya başlar. Biz de meraklı değiliz 100 Mbps’yi 199 TL’den satmaya… Ama yatırım maliyetleri böyle olduğu sürece kazmak büyük para. Bu maliyetleri düşürecek olan ise altyapı yatırımlarını ortak yapıp, daha fazla insana internet götürmek. Ancak insanlar hala en çok “3 aydır altyapı bekliyorum”, “Altyapım çok eski, hızım çok düşük”, “Port vermiyorlar”... gibi konulardan şikayet ediyor. Hatta bütün Türkiye ‘port’un ne demek olduğunu öğrendi.”

HERKESE FİBER İNTERNET İÇİN NE KADAR YATIRIM GEREKLİ?

“Türkiye’de internet penetrasyonu hala çok düşük… Çok ciddi bir dijital altyapı eksikliği var. Türkiye’de yaklaşık 20 milyon hane var ama şu anda fiberin ulaştığı hane sayısı ise yaklaşık 5 milyon. Acilen 15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekli. Bu altyapıları bizlerin teker teker, aynı anda, paralel olarak yatırım yaparak tamamlamasına imkân yok. Bunun için yaklaşık 15 milyar dolar lazım. Halbuki mevcudu paylaşsak ve bundan sonrakileri beraber yapsak bu hikâye 2 milyar dolara bitecek gibi bir şey. Altyapıya erişimi bir rekabet unsuru olmaktan çıkarmamız lazım. Üstyapıda servis zenginliğiyle, kaliteyle rekabet edelim.”

MOBİL İNTERNET PAYLAŞIMI NEDEN ÜCRETLİ OLUYOR?

“Biz yanlış anlaşıldık.Öyle bir yayıldı ki, sanki biz herkesten 9 TL alacağız. Bizim 19 TL’ye 2 GB’lik hotspot paketlerimiz zaten vardı. Müşteriler isterlese bunu alabiliyorlardı. Biz şimdi şunu dedik, ‘tethering’ yaptığında, şifresi olan telefon var olmayan telefon var, kotasını aşan kullanıcılardan ‘yok ben paylaşmadım’ diyenler var… Bu tarz şikayetler alıyoruz, hatta çok sayıda şikayet de mahkeme sürecinde. Bu adımı atmamızda en büyük etken, güvenlik ve ciddi oranda gelen kota aşım şikayetleri oldu. Biz dedik ki, 19 TL’yi 9 TL’ye düşürelim, isterse insanlar bunu alsın, ‘tethering’ nedeniyle oluşan kota aşımlarının önüne geçebilsin. Ücretsiz kullanmaya devam etmek isteyenlere de ‘Hızlı Giriş ile gir kimliğini doğrula, herhangi bir sorunun olmasın, olursa da bil’ diyoruz.”

KULLANICILARDA KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ NEDENİYLE DE ENDİŞELER VAR...

“Hızlı Giriş’i şu anda 10 milyondan fazla abone kullanıyor. Bu kadar Facebook skandalları yaşanıyorken, Google ile her şeyimizi paylaşıyorken; ‘Hızlı Giriş fişliyor mu?’ diyenler bile oldu. Böyle birşey yok. Kişisel veriler o kadar hassas ki kanunlarla da korunuyor…”

HOTSPOT'TA YENİ UYGULAMA NASIL OLACAK? NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“15 Ocak’ta uygulama başladığında, mobil internetini paylaşmak isteyenlerin karşısına ‘haberin olsun mobil internetini paylaşıyorsun, Hızlı Giriş’ten gir diye” bir bilgilendirme çıkacak. Kullanıcı, ‘Hızlı Giriş’ten tek bir numarayla mobil internet paylaşımını yapabilecek. Önce 2 GB’lik hotspot paketini kullanacak, ardından mobil data paketine geçecek.”

ABONELERİN ELEŞTRİLERİ DEVAM EDER VE ARTARSA NE OLACAK?

“Bu uygulamayla ilgili olarak aboneleri bilgilendirdik. Ama kullanıcı bunu fark etmeyebilir. 15 Ocak’tan sonra baktık ki ‘Hızlı Girişi” öğretemedik, amacımız yerini bulmadı, sıkıntı ve mağduriyetler yaşanıyor, gereğini yaparız.Büyük markalar, müşterisinin sesini dinler. Roaming’te de fiyat ve kullanım konusunda benzer şikayetler olmuştu ama şimdi herkes çok memnun. Baktık ki yine de memnuniyeti sağlayamıyoruz, bir daha bakarız... Yaklaşık 2-3 ayda belli olur bu. ‘Yok bu bir işe yaramıyor, ben hızlı girişi kaçırdım, benim 2 GB’ye de ihtiyacım yok…’ gibi yorumlar fazla olursa, gereğini yaparız. Sonuçta biz fatura gönderen bir şirketiz. Çalışmadığını, arzu ettiğimiz gibi olmadığını görürsek, insanları hangisi daha çok memnun edecekse o adımı atarız.”