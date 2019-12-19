SON DAKİKA!

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye'deki Google servislerine erişim çöktü. Arama motoru başta olmak üzere Google'ın Gmail ve Youtube gibi servilerine şu anda ulaşılamıyor.

SİBER SALDIRI DEĞİL

Yaşanan sorunun internet altyapısından veya DDoS benzeri bir siber saldırıdan kaynaklanmadığı öğrenildi. Türkiye'nin Google servislerine erişememesine neden olan sorunun doğrudan Google sunucularından kaynaklandığı gözleniyor.

BULGARİSTAN'DAKİ SUNUCULARDA SORUN VAR

Bulgaristan üzerindeki sunucularda yoğunlaşan sorun, Türkiye'nin internete çıkış noktalarından biri Bulgaristan olduğu için en çok Türkiye'de hissedildi.

DNS'LERDE PROBLEM YAŞANIYOR

Gelen ilk tespitlere göre Google DNS'lerindeki 'stability' problemi yaşanıyor ve bu nedenle de bağlantı isteklerine cevap alınamıyor.

Ayrıntılar geliyor...