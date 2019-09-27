SON DAKİKA!

Türk Telekom, dün saat 13:59'da İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hatlarda meydana gelen kesintiyle ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Şirket deprem sonrasında yaptığı dördüncü açıklamada tüm mobil abonelerine 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacağını duyurdu.

TT'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk Telekom Ailesi olarak, kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yaptığımız mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen deprem, şebekemizde aksamalara neden olmuştur.

Mobil abonelerimize bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamamanın derin üzüntüsü içindeyiz. Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.

Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır.

Tüm müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

DÖRDÜNCÜ AÇIKLAMA

Böylece Türk Telekom, dün saat 13:59'da İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında iletişimde meydana gelen kesintiyle ilgili döndüncü kez açıklama yapmış oldu.

İstanbul’da meydana gelen depremle birlikte milyonlarca kişi telefonlarına sarılmış telefon hatları kilitlenmişti. GSM operatörlerinin ses aramaları sonuç vermeyince, yaşanan depremin hemen sonrası yakınlarından haber almak isteyenler internet hatları üzerinden yapılan WhatsApp ve benzeri aramalara yönelmişti.

Türk Telekom, dün yaşanan depremin ardından sosyal medyada yoğun eleştiri almış, Twitter'da en çok aranan ikinci kelime olmuştu. Deprem sonrası yaşanan kesintiler sonrasında dün saat 18.15'te şirketin Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, genişbant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz.

İKİNCİ AÇIKLAMA GECE YAPILDI

Twitter'dan yapılan bu paylaşımın ardından gece 01.05'te ayrıca bir yazılı açıklama daha yapan TT, yaşanan sorun nedeniyle abonelerinden özür diledi. TT'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Abonelerimize daha iyi hizmet vermek için teknoloji altyapımızı yenileme çalışmaları devam ederken, 26.09.2019 saat 14:00'de İstanbul’da 5.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Yaşanan deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşanmıştır. Sorun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilemiş olup sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerimizde bir sorun oluşmamıştır. Uzman ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu abonelerimizin büyük bir bölümünün iletişimi normalleşmiştir. Kısa bir süre sonra tüm abonelerimiz normal hizmetlerini almaya başlayacaktır. Yaşanan bu aksaklık nedeniyle üzüntülerimizi belirtir, süreçten etkilenen tüm abonelerimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla sunarız."

Türk Telekom üçüncü açıklamayı bu sabah 07.39'da yapmış ve "Teknoloji ekibimizin titiz çalışmaları sonucu abonelerimiz normal hizmetlerini almaya başladılar. Yaşanan iletişim kesintisinden etkilenen tüm abonelerimizden tekrar özür dileriz. Süreç içerisinde gösterdiği hoşgörü ve sabırla bize destek veren tüm abonelerimize teşekkür ederiz." ifadeleri kullanmıştı.