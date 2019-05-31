31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nisan ayı başında Türkiye'de XL hizmetini durdurma kararı alan ABD merkezli araç çağırma uygulaması Uber, kararını bugünden itibaren uygulamaya koyduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada "Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz" denildi.
Uber'in bugün dünyada 63 ülkede, 700’den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan global bir teknoloji platformu olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi:
"Uber, 2014 yılı itibariyle İstanbul’da hizmet vermeye başlamış ve güvenli ulaşımın popüler seçeneği haline gelmiştir. Türkiye’de 4 milyondan fazla kullanıcı uygulamamızı indirmiş, 12,000 UberXL sürücü ortağı ile 6,000 şirket Uber sayesinde gelir elde etmiştir.
Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul’daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz.
Uber olarak Türkiye’ye olan bağlılığımızı koruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve tüm ilgili yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz.
Bize güvenen tüm yolcularımıza ve her koşulda saygınlık ve profesyonellikleri ile örnek olan her bir UberXL sürücü iş ortağımıza çok teşekkür ediyoruz."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GEÇEN HAFTA SON NOKTAYI KOYMUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs'ta İstanbul'da esnaf ve sanatkârlarla iftarda bir araya gelmiş ve " Türkiye Cumhuriyeti'nde UBER diye bir şey yok. Bizde bitmiştir" demişti.
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