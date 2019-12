HABERTURK.COM

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yükselen arama trendleri içeren listesini açıkladı. Yılın Arama Trendleri 2019’un Türkiye'de beş farklı kategoriden oluşan yükselen arama trendleri listelerinin ilk sıralarında Genel kategoride “İstanbul Seçim Sonuçları”, “Geleceğe Nefes” ve “Deprem”; İsimler kategorisinde Emine Bulut, Yemek kategorisinde “Revani”, Diziler kategorisinde “Mucize Doktor”, Şarkılar kategorisindeyse Reynmen’den “Derdim Olsun” yer aldı.

2019 yılında en çok aranan Diziler kategorisinde en başta yer alan Mucize Doktor’u sırasıyla Zalim İstanbul ve Her Yerde Sen takip etti. Neredeyse tamamını yerli dizilerin oluşturduğu listedeki tek uluslararası yapım ise dördüncü sıradaki Game of Thrones oldu.

2019’un lezzet trendleri hakkında ipuçları içeren Yemek kategorisinde televizyonlardaki yemek programlarının etkisi de gözlemlenebiliyor. Bu yıl listenin ilk sıralarında Revani, Kestane, Limonata, Sütlaç ve Kapuska yer aldı.

Reynmen’in “Derdim Olsun”, Şanışer’in “Susamam”, Fatih Bulut’un “Çok Sevdim Yalan Oldu”ve Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” adlı çalışmaları da bu yılın en çok aranan şarkıları arasında bulunuyor.

TÜRKİYE’DE 2019'DA YÜKSELEN GENEL ARAMALAR

İstanbul Seçim Sonuçları 2019

Geleceğe Nefes

YSK

Deprem

Sigara Fiyatları

Dolar Kuru

Askerlik Son Dakika

EYT

İstiklal Marşı 10 Kıta

Notre Dame Katedrali

TÜRKİYE’DE 2019'DA YÜKSELEN ARAMALAR - İSİMLER

Emine Bulut

Ekrem İmamoğlu

Neslican Tay

Palu Ailesi

Tarık Ünlüoğlu

Kerimcem Durmaz

Dilber Ay

Ayşen Gruda

Devran Çağlar

Demet Akbağ



TÜRKİYE’DE 2019'DA YÜKSELEN ARAMALAR - DİZİLER

Mucize Doktor

Zalim İstanbul

Her Yerde Sen

Game of Thrones

Kuzey Yıldızı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Afili Aşk

Kuzgun

Bir Zamanlar Çukurova

Yasak Elma

TÜRKİYE’DE 2019'DA YÜKSELEN ARAMALAR - YEMEK TARİFLERİ

Revani

Kestane

Limonata

Sütlaç

Kapuska

Barbunya

Piyaz

Cheescake

Paçanga Böreği

Alıç Sirkesi



TÜRKİYE’DE 2019'DA YÜKSELEN ARAMALAR - ŞARKILAR

Derdim Olsun - Reynmen

Susamam – Şanışer

Çok Sevdim Yalan Oldu – Fatih Bulut

Ela - Reynmen

Mekanın Sahibi – Norm Ender

Aya – Murda & Ezhel

Unuturum Elbet – Rafet El Roman & Derya

Ruhumda Sızı - Ender Balkır

Bir İhtimal Biliyorum - Gülşen

Sana Doğru - Bora Duran



DÜNYADA 2019'DA YÜKSELEN ARAMALAR - GENEL

1.India vs South Africa

2.Cameron Boyce

3.Copa America

4.Bangladesh vs India

5.iPhone 11

6.Game of Thrones

7.Avengers: Endgame

8.Joker

9.Notre Dame

10.ICC Cricket World Cup

1.Antonio Brown

2.Neymar

3.James Charles

4.Jussie Smollett

5.Kevin Hart

6.Billie Eilish

7.Greta Thunberg

8.R. Kelly

9.Joaquin Phoenix

10.Jordyn Woods



DÜNYADA 2019'DA YÜKSELEN ARAMALAR - HABERLER

1.Copa America

2.Notre Dame

3.ICC Cricket World Cup

4.Hurricane Dorian

5.Rugby World Cup

6.Sri Lanka

7.Area 51

8.India election results

9.台風 19 号

10.Fall of Berlin Wall