11 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yükselen arama trendleri içeren listesini açıkladı. Yılın Arama Trendleri 2019’un Türkiye'de beş farklı kategoriden oluşan yükselen arama trendleri listelerinin ilk sıralarında Genel kategoride “İstanbul Seçim Sonuçları”, “Geleceğe Nefes” ve “Deprem”; İsimler kategorisinde Emine Bulut, Yemek kategorisinde “Revani”, Diziler kategorisinde “Mucize Doktor”, Şarkılar kategorisindeyse Reynmen’den “Derdim Olsun” yer aldı.
2019 yılında en çok aranan Diziler kategorisinde en başta yer alan Mucize Doktor’u sırasıyla Zalim İstanbul ve Her Yerde Sen takip etti. Neredeyse tamamını yerli dizilerin oluşturduğu listedeki tek uluslararası yapım ise dördüncü sıradaki Game of Thrones oldu.
2019’un lezzet trendleri hakkında ipuçları içeren Yemek kategorisinde televizyonlardaki yemek programlarının etkisi de gözlemlenebiliyor. Bu yıl listenin ilk sıralarında Revani, Kestane, Limonata, Sütlaç ve Kapuska yer aldı.
Reynmen’in “Derdim Olsun”, Şanışer’in “Susamam”, Fatih Bulut’un “Çok Sevdim Yalan Oldu”ve Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” adlı çalışmaları da bu yılın en çok aranan şarkıları arasında bulunuyor.
TÜRKİYE’DE 2019'DA YÜKSELEN GENEL ARAMALAR
İstanbul Seçim Sonuçları 2019
Geleceğe Nefes
YSK
Deprem
Sigara Fiyatları
Dolar Kuru
Askerlik Son Dakika
EYT
İstiklal Marşı 10 Kıta
Notre Dame Katedrali
TÜRKİYE’DE 2019'DA YÜKSELEN ARAMALAR - İSİMLER
Emine Bulut
Ekrem İmamoğlu
Neslican Tay
Palu Ailesi
Tarık Ünlüoğlu
Kerimcem Durmaz
Dilber Ay
Ayşen Gruda
Devran Çağlar
Demet Akbağ
TÜRKİYE’DE 2019'DA YÜKSELEN ARAMALAR - DİZİLER
Mucize Doktor
Zalim İstanbul
Her Yerde Sen
Game of Thrones
Kuzey Yıldızı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Afili Aşk
Kuzgun
Bir Zamanlar Çukurova
Yasak Elma
TÜRKİYE’DE 2019'DA YÜKSELEN ARAMALAR - YEMEK TARİFLERİ
Revani
Kestane
Limonata
Sütlaç
Kapuska
Barbunya
Piyaz
Cheescake
Paçanga Böreği
Alıç Sirkesi
TÜRKİYE’DE 2019'DA YÜKSELEN ARAMALAR - ŞARKILAR
Derdim Olsun - Reynmen
Susamam – Şanışer
Çok Sevdim Yalan Oldu – Fatih Bulut
Ela - Reynmen
Mekanın Sahibi – Norm Ender
Aya – Murda & Ezhel
Unuturum Elbet – Rafet El Roman & Derya
Ruhumda Sızı - Ender Balkır
Bir İhtimal Biliyorum - Gülşen
Sana Doğru - Bora Duran
DÜNYADA 2019'DA YÜKSELEN ARAMALAR - GENEL
1.India vs South Africa
2.Cameron Boyce
3.Copa America
4.Bangladesh vs India
5.iPhone 11
6.Game of Thrones
7.Avengers: Endgame
8.Joker
9.Notre Dame
10.ICC Cricket World Cup
1.Antonio Brown
2.Neymar
3.James Charles
4.Jussie Smollett
5.Kevin Hart
6.Billie Eilish
7.Greta Thunberg
8.R. Kelly
9.Joaquin Phoenix
10.Jordyn Woods
DÜNYADA 2019'DA YÜKSELEN ARAMALAR - HABERLER
1.Copa America
2.Notre Dame
3.ICC Cricket World Cup
4.Hurricane Dorian
5.Rugby World Cup
6.Sri Lanka
7.Area 51
8.India election results
9.台風 19 号
10.Fall of Berlin Wall
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