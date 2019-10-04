Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2019 yılı eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.99, 2018 yılının aynı ayına göre ise yüzde 9.26 arttı. Peki enflasyon sepetinde yer alan teknoloji ürün ve hizmetlerindeki fiyat değişimleri nasıl oldu?

İşte TÜİK'in veritabanından derlediğimiz, telefon, bilgisayar, tablet, televizyon, fotoğraf makinesi ve tableti yanısıra, cep telefonu görüşme, internet, internet kafe, telefon onarımı ve kablo özel yayın hizmetleri özelinde son bir ay ve son bir yılda gözlenen fiyat değişimleri…

Teknoloji ürünleri fiyatlarındaki değişim

Eylül 2018 Fiyatı (TL) Ağustos 2019 Fiyatı (TL) Eylül 2019 Fiyatı (TL) Aylık Değişim Yıllık Değişim Oyun Konsolu 2214 3091 3029 -2.0% 36.8% Tablet 817 1122 1098 -2.2% 34.3% Telefon 2419 2254 2282 1.3% -5.6% Televizyon 2653 2488 2497 0.3% -5.9% Fotoğraf Makinesi 1312 1191 1191 0.0% -9.2% Bilgisayar 4681 4193 4123 -1.7% -11.9%

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre TÜİK’e göre tüketici elektroniği kapsamında son bir yılda oyun konsolu fiyatları yüzde 37, tablet yüzde 34 artarken; bilgisayar fiyatları yüzde 12, fotoğraf makinesi fiyatları yüzde 9, televizyon fiyatları yüzde ve cep telefonu fiyatları ise yüzde 5.6 geriledi.

Teknoloji kapsamına giren hizmet çeşitlerinde ise son bir yılda cep telefonu görüşme ücreti yüzde 41.5 artarken, kablo özel yayın hizmeti ücreti yüzde 42 ve internet ücreti de yüzde 11.5 düştü.

Teknoloji hizmeti fiyatlarındaki değişim

Eylül 2018 Fiyatı (TL) Ağustos 2019 Fiyatı (TL) Eylül 2019 Fiyatı (TL) Aylık Değişim Yıllık Değişim Cep Telefonu Görüşme 38.8 54.9 54.9 0.0% 41.5% İnternet Kafe 2.49 2.84 2.90 2.1% 16.5% Telefon Onarımı 55.8 54.5 54.8 0.6% -1.8% İnternet 65.3 57.4 57.8 0.7% -11.5% Kablo Özel Yayın 79.6 45.5 45.9 0.9% -42.3%

TEKNOLOJİ ÖZELİNDE ÜÇ TEMEL NOKTA

TÜİK’in bu rakamlarına sektörel bazda bakıldığında, şu üç noktanın altını çizmekte fayda var:

1- Tüketicilerin online veya diğer perakende satış kanallarında karşılaştığı rakamlar dikkate alındığında, bu fiyat seviyelerinin en gerçekçi olarak temsil edildiği ürün grubu 3 bin TL’lik rakamla oyun konsolları.

2- Cep telefonu özelinde bakıldığında ise TÜİK’in 2282 TL’lik rakamı, sadece giriş seviyesi olan ürünlere karşılık gelebiliyor. Nitekim, 2500 TL’lik televizyon fiyatları için de aynı şeyi söylemek mümkün. Ayrıca telefon onarımı için 55 TL'lik fiyat da pek piyasada karşılığını bulan bir rakam değil.

3- Türkiye’nin tüketici elektroniği ürünlerinde ithalat ağırlıklı yapısı ve mevcut dolar kuru seviyeleri dikkate alındığında, teknolojide bazı ürünlerde gözlenen sert fiyat düşüşleri, kullanıcıların önceki yıllara göre daha alt seviye ürünlere yöneldiğini de gözler önüne seriyor.

TÜİK BU RAKAMLARI NASIL TESPİT EDİYOR?

Peki TÜİK kamuoyunda tartışmalara da yol açan bu rakamları nasıl belirliyor?

Öncelikle TÜİK, enflasyon sepetinde yer alan ürün ve hizmetleri belirlerken, hanehalkı harcamaları anketini ve bu ankette yer alan ürün/hizmet ağırlıklarını baz alıyor.

Ardından enflasyon sepetindeki ürün ve hizmetlerin fiyatları için seçilen 28 bin işyeri ve 4 binin üzerindeki hanehalkından veri topluyor. (İstatistik alanının temel prensibi gereği, seçilen bu kitlenin de Türkiye’yi temsil eder nitelikte olmasının gerektiğinin altını çizelim.)

TÜİK’in topladığı bu veriler , sebze-meyve ile gıda ürünleri için ayda 4 kez, ay içinde fiyat değişimi az olan ürünler için ayda bir kez, benzin ve mazot fiyatları için günlük ve diğer tüm madde çeşitleri için ise ayın 10. gününü ve 20. gününü kapsamak üzere ayda iki kez yeniden derleniyor.

Dolayısıyla açıklanan bu fiyatlar, Türkiye genelindeki perakende ve online satış noktalarındaki ortalama fiyat seviyesinden çok, anket kapsamındaki işyerlerinin satışlarında ve yine anket kapsamındaki hanehalklarının tüketimlerinde esas olan fiyat seviyelerini temsil ediyor.

HERKES 10 BİN TL’LİK TELEFON ALMIYOR AMA...

Örneğin, cep telefonu özelinde bakıldığında, TÜİK’e göre Eylül 2019’da fiyat 2282 TL olarak gerçekleşti. Akıllı telefon piyasasındaki mevcut duruma bakıldığında ise bu fiyat seviyesi aslında giriş seviyesinin üstüne çıkamıyor.

Apple ve Samsung gibi markaların üst seviye telefonlarında ise fiyatlar 10 bin TL’leri aşmış durumda. Hiç şüphesiz ki herkes bu 10 bin TL’leri bulan fiyatlara telefon al(a)mıyor. Ancak açıklanan bu 2282 TL’lik rakam, Türkiye ortalamasından çok, anket kapsamında veri alınan 4 bin küsur hanehalkının tüketim alışkanlıklarını gösteriyor.