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HaberlerTeknolojiAKK kalktı, AST geldi! Limitsiz internette Kablonet AST uygulamasına başladı! AST nedir?

İnterneti limitsiz ama hızını bu kez saat düşürecek!

Turkcell Superonline ve Türk Telekom’un ardından Türksat Kablonet’in de limitsiz internet tarifeleri belli oldu. Yasal zorunluluk gereği AKK uygulamasını kaldıran Kablonet, limitsiz paketlerde günün saatine göre hızın düşürüldüğü Akıllı Sınırsız Tarife’ye (AST) geçti. Sınırsız tarifelerde ise 100 Mbps için aylık fiyatını tam 499.99 TL olarak duyurdu.

03.01.2019 - 11:49 | Güncelleme: Teknoloji
kablonet internet paketleri

Türkiye’de 1 Ocak’tan itibaren kaldırılan Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulaması sonrası Türksat Kablonet de yeni internet tarifelerini duyurdu. “Sınırsız” ve “kotalı” kategorileri altında yeni paketlerini açıklayan Kablonet’te hızı 16 Mbps ve 100 Mbps arasında değişen kotalı tarifelerin aylık fiyatları da 23.99 TL’den başlayıp, 199.99 TL’ye kadar çıkıyor.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu (BTK) yaptığı yasal düzenleme kapsamında AKK (diğer adıyla AKN, Adil Kullanım Noktası) uygulamasına son veren Kablonet, limitsiz internet paketlerine saate göre değişen hızları sunduğu Akıllı Sınırsız Tarifeler’i (AST) de ekledi.

AKŞAM HIZI DÜŞÜRÜYOR

Kablonet’in AST seçeneklerinde abonelere sunulan indirme (download) hızları, akşam 19:00 - 24:00 saatleri arasında düşürülüyor. Örneğin 16 Mbps hız sunulan AST paketinin hızı, saat 19:00-24:00 arasında 5 Mbps’ye kadar indiriliyor. 100 Mbps’lik AST’li pakette ise hız akşam saatlerinde 25 Mbps’ye çekiliyor.

Kablonet’in 4 farklı AST paketinin aylık fiyatları ise 69.99 TL ile 299.99 TL arasında değişiyor. Kablonet, internet hızlarının günün saatine göre değişmesini istemeyen abonelere ise 16 Mbps ile 100 Mbps arasında değişen 5 farklı sınırsız tarife uyguluyor.

SINIRSIZDA FİYAT 499.99 TL!

Ancak aylık 99.99 TL’den başlayan bu paketlerin fiyatları, 100 Mbps’ye kadar hız isteyenler için 499.99 TL’ye kadar fırlıyor. Türk Telekom ve Turkcell Superonline’ın ardından limitsiz tarifelerini duyuran Kablonet’in açıkladığı bu fiyat, 100 Mbps hız için şu ana kadar açıklanan en yüksek fiyat olarak da dikkat çekiyor.

Geçen hafta limitsiz tarifelerini duyuran Turkcell Superonline’da 100 Mbps’lik hız için açıklaanan fiyat 199.99 TL iken, yine geçen hafta paketlerinde revizyona giden Türk Telekom’da ise bu fiyat 229 TL seviyesindeydi.

GB BAŞINA EK 50 KURUŞ

BTK’nın 2018 yılı 3. çeyrek verilerine göre Türkiye’de 881 bin kablo internet abonesinin bulunduğunu da belirtelim. Kablonet, kotalı tarifelerinde ise “kotalı” ve “duran kotalı” olmak üzere iki seçenek sunuyor.

Kotalı tarifelerde aylık kotaya ulaşıldığında, GB başına 0.50 TL’lik ücretlendirme yapılırken, duran kotalı tarifelerde ise belirlenen kotaya ulaşılınca internet hizmeti durduruluyor.

İşte Kablonet’in yeni internet paketleri ve fiyatları:

Akıllı Sınırsız Tarifeler    
Hız (00:00 - 19:00)Hız (19:00 - 24:00)Yükleme HızıKotaTarife Fiyatı
16 Mbps'e Kadar5 Mbps'e Kadar2 Mbps'e Kadar-69,99 TL/Ay
25 Mbps'e Kadar10 Mbps'e Kadar2 Mbps'e Kadar-89,99 TL/Ay
50 Mbps'e Kadar20 Mbps'e Kadar5 Mbps'e Kadar-229,99 TL/Ay
100 Mbps'e Kadar25 Mbps'e Kadar5 Mbps'e Kadar-299,99 TL/Ay

 

Sınırsız Tarifeler  
İndirme HızıYükleme HızıFiyat
16 Mbps'e kadar2 Mbps'e kadar99,99 TL/Ay
20 Mbps'e kadar2 Mbps'e kadar199,99 TL/Ay
25 Mbps'e kadar2 Mbps'e kadar249,99 TL/Ay
50 Mbps'e kadar5 Mbps'e kadar349,99 TL/Ay
100 Mbps'e kadar5 Mbps'e kadar499,99 TL/Ay

 

Kotalı Tarifeler     
İndirme HızıYükleme HızıKotaFiyatEk Kullanım ÜcretiMaksimum Ücret
16 Mbps'e kadar2 Mbps'e kadar10 GB23,99 TL/Ay0,50 TL/GB99,99 TL
16 Mbps'e kadar2 Mbps'e kadar50 GB39,99 TL/Ay0,50 TL/GB99,99 TL
25 Mbps'e kadar2 Mbps'e kadar25 GB39,99 TL/Ay0,50 TL/GB249,99 TL
25 Mbps'e kadar2 Mbps'e kadar50 GB49,99 TL/Ay0,50 TL/GB249,99 TL
25 Mbps'e kadar2 Mbps'e kadar75 GB59,99 TL/Ay0,50 TL/GB249,99 TL
25 Mbps'e kadar2 Mbps'e kadar150 GB69,99 TL/Ay0,50 TL/GB249,99 TL
25 Mbps'e kadar2 Mbps'e kadar250 GB79,99 TL/Ay0,50 TL/GB249,99 TL
50 Mbps'e kadar5 Mbps'e kadar50 GB59,99 TL/Ay0,50 TL/GB349,99 TL
50 Mbps'e kadar5 Mbps'e kadar75 GB69,99 TL/Ay0,50 TL/GB349,99 TL
50 Mbps'e kadar5 Mbps'e kadar150 GB79,99 TL/Ay0,50 TL/GB349,99 TL
50 Mbps'e kadar5 Mbps'e kadar250 GB89,99 TL/Ay0,50 TL/GB349,99 TL
100 Mbps'e kadar5 Mbps'e kadar100 GB99,99 TL/Ay0,50 TL/GB499,99 TL
100 Mbps'e kadar5 Mbps'e kadar250 GB149,99 TL/Ay0,50 TL/GB499,99 TL
100 Mbps'e kadar5 Mbps'e kadar500 GB199,99 TL/Ay0,50 TL/GB499,99 TL

 

Duran Kotalı Tarifeler    
İndirme HızıYükleme HızıKotaFiyatEk Kullanım Ücreti
16 Mbps'e kadar2 Mbps'e kadar10 GB23,99 TL/Ay-
16 Mbps'e kadar2 Mbps'e kadar50 GB39,99 TL/Ay-
25 Mbps'e kadar2 Mbps'e kadar25 GB39,99 TL/Ay-
25 Mbps'e kadar2 Mbps'e kadar50 GB49,99 TL/Ay-
25 Mbps'e kadar2 Mbps'e kadar75 GB59,99 TL/Ay-
25 Mbps'e kadar2 Mbps'e kadar150 GB69,99 TL/Ay-
25 Mbps'e kadar2 Mbps'e kadar250 GB79,99 TL/Ay-
50 Mbps'e kadar5 Mbps'e kadar50 GB59,99 TL/Ay-
50 Mbps'e kadar5 Mbps'e kadar75 GB69,99 TL/Ay-
50 Mbps'e kadar5 Mbps'e kadar150 GB79,99 TL/Ay-
50 Mbps'e kadar5 Mbps'e kadar250 GB89,99 TL/Ay-
100 Mbps'e kadar5 Mbps'e kadar100 GB99,99 TL/Ay-
100 Mbps'e kadar5 Mbps'e kadar250 GB149,99 TL/Ay-
100 Mbps'e kadar5 Mbps'e kadar500 GB199,99 TL/Ay-

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