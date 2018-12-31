Türk Telekom 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak olan limitsiz internet paketlerine fiyat indirime gitti. İlk olarak 11 Aralık’ta duyurulan ve tüketicilerden gelen yoğun eleştirilerin ardından dün revize edilen Türk Telekom’un yeni limitsiz internet tarifelerinde fiyatlar, aylık 69.90 TL’den başlayıp, 239.90 TL’ye kadar çıkıyor.

Daha önce açıklanan paketlerde ise bu fiyatlar 59.90 TL ile 336.90 TL arasında değişiyordu. Geçen hafta Turkcell Superonline'ın yeni limitsiz internet paketlerinin açıklamasının ardından Türk Telekom da fiyatlarını revize etti.

4 MBPS'LİK PAKETİ KALDIRDI

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Türk Telekom’un internet sitesinden duyurulan yeni paketlerde ayrıca 4 Mbps’lik paket de kaldırıldı.

Adil Kullanım Kotası (AKK; diğer adıyla Adil Kullanım Noktası, AKN) olmayan yeni paketlerde Türk Telekom’un başlangıç hızı 6 Mbps oldu.

İşte Türk Telekom’un yeni limitsiz internet paketlerinin fiyatları:

Hız Kota/AKK Taahhütlü Fiyat

(İlk 12 ay, TL) Taahhütlü Fiyat

(İkinci 12 ay, TL) 6 Mbps Limitsiz 69.9 79.9 8 Mbps Limitsiz 79.9 89.9 12 Mbps Limitsiz 84.9 94.9 16 Mbps Limitsiz 89.9 99.9 24 Mbps Limitsiz 99.9 109.9 35 Mbps Limitsiz 121.9 131.9 50 Mbps Limitsiz 169.9 179.9 100 Mbps Limitsiz 229.9 239.9

Türk Telekom’un daha önce açıkladığı limitsiz internet paketlerinin fiyatları ise şu şekildeydi: