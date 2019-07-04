04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook ve çatısı altındaki diğer sosyal paylaşım platformları WhatsApp, Instagram ve Messenger’da kullanıcılar tarihinin en büyük eş zamanlı erişim sorunu ile karşı karşıya kaldı. Bu platformda fotoğraf, video ve hikaye paylaşımları saatler boyunca görüntülenemedi. Dün Türkiye saati ile 16:00 civarında başlayan büyük sorun, bu sabah saatlerinde ancak giderilebildi.
Facebook’un sunucularından ve veri transferi için kullandığı merkezi bulut sistemlerinden kaynaklandığı sanılan sorunla ilgili olarak sosyal ağ en son şu açıklamayı yaptı: “Bazı kullanıcılar, uygulamalarımızda ve platformlarımızda görüntü, video ve diğer dosyaları yükleme veya gönderme konusunda sorun yaşadı. Sorun çözüldü ve herkes için yüzde 100 geri dönmeliyiz. Bu rahatsızlık için özür dileriz.”
— Facebook (@facebook) July 4, 2019
Kullanıcılar, Facebook, Instagram ve WhatsApp’taki karşılaşılan geniş çaplı erişim şikayetlerini bir diğer sosyal ağ Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getirirken, yaşanan sorun sosyal ağlar başta olmak üzere internet sitelerindeki erişim sıkıntılarını gerçek zamanlı olarak takip eden Downdetector.com’a da yansıdı.
Son 24 saat içinde yaşanan erişim sorunu nedeniyle Facebook, Instagram ve WhatsApp ile ilgili yapılan şikayet bildirimleri, şu grafikleri ortaya çıkardı:
Facebook’ta son 24 saatte yaşanan sorunlar
Instagram’da son 24 saatte yaşanan sorunlar
WhatsApp’ta son 24 saatte yaşanan sorunlar
Dünya geneline yayılan ve dün ortaya çıkan bu büyük çaplı erişim sorunuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da Twitter üzerinden bir dizi açıklama yaptı.
BAKAN YARDIMCISI: KİMLERLE PAYLAŞIYORLAR?
Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşandığını ve global kaynaklı sorundan Türkiye’deki kullanıcıların da etkilendiğini vurgulayan Sayan, bu platformlara şeffaflık çağrısı yaptı.
Tweet’inde, “Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerindeki kesintiler bu 3 şirketin hangi verileri birbiriyle ve başka kimlerle paylaştığı sorusunu akıllara getiriyor. Şeffaf bir şekilde sorunun kaynağını açıklamalarını bekliyoruz” diyen Sayan, yerli alternatifleri de şu sözleriyle sıraladı:
— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) July 3, 2019
“Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Whatsapp’tan resim yollayamayanlar için iyi ki yerli alternatiflerimiz var.”
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