03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İnternet üzerinden yapılan yayınlara getirilen lisans zorunluluğuyla ilgili olarak Netflix'ten beklenen açıklama nihayet geldi. RTÜK'ün Netflix'in lisans için başvurduğunu duyurmasının hemen ardından Türkiye'deki yatırımlarına devam edeceğini açıklayan Netflix, Türkiye’deki üye sayısının da ilk kez resmi olarak paylaştı.
‘TÜRKİYE’DE 1.5 MİLYON ÜYEMİZ VAR’
1 Ağustos’ta yayımlanan RTÜK yönetmeliği kapsamında şart koşulan lisans için başvuru yaptığını duyuran Netflix, Türkiye’de 1.5 milyon üyelerinin bulunduğunu da açıkladı.
EBEVEYN KONTROLLERİNİ ARTIRACAK
Netflix Türkiye ekibi tarafından lisans başvurusu ve Türkiye’deki üye sayısı ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1.5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz."
Netflix sözcüsü tarafından yapılan açıklamanın devamında şöyle denildi:
"Bu nedenle bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.”
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