03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Netflix'in Türkiye'den çekip çekilmeyeceği tartışmasına son noktayı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) koydu. RTÜK, yayınların internet ortamında sunumuna ilişkin 600'ün üzerinde lisans ve izin başvuru aldıklarını açıkladı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, twitter'dan yaptığı açıklamada başvuranlar arasında Netflix, Puhu TV, Blu TV Turkcell, Vodafone, Digiturk ve Tivibu'nun da bulunduğunu duyurdu.
— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 3, 2019
Türkiye’de Netflix başta olmak üzere internet üzerinden yapılan yayın platformları için getirilen lisans alma zorunluluğu bu hafta itibariyle yürürlüğe girdi.
3 AYLIK LİSANS ÜCRETİ DE BELİRLENDİ
RTÜK'ün 26 Ağustos'ta yaptığı "Yayın Lisans Ücreti ve Yayın İletim Yetkilendirme Ücreti" ile ilgili duyuruya göre internet ortamından yayın lisans başvurularında 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretinin peşin olarak ödenmesi halinde üç ay süresince yayınlara devam edilebilecek.
Yönetmeliğe göre yayıncı kuruluşlar artık RTÜK’ten lisans almadan bu hizmetleri veremeyecek. İnternet üzerinden radyo lisansı için 10 bin TL, internet üzerinden televizyon yayını için 100 bin TL ve internet üzerinden isteğe bağlı yayın hizmeti yayını için de 100 bin TL lisans ücreti alınacak.
YAYINCI KURULUŞ RTÜK'ÜN UYGUN BULMADIĞI İÇERİĞİ ÇIKARACAK
İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti ise yıllık 100 bin TL olarak uygulanacak. Yönetmelik gereği yıllık gelirlerinin binde 5'ini de her yıl RTÜK'e verecek olan yayıncı kuruluşlar, RTÜK’ün uygun bulmadığı içerikleri de kataloglarından çıkarmak durumunda kalacak. Bu yayın platformları ayrıca koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri program hizmetlerinin içeriği hakkında sesli veya yazılı olarak bilgilendirmekle de sorumlu olacak.
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