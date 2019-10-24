Türkiye’de yeni vergi paketinin içerisine alınan “Di̇ji̇tal Hi̇zmet Vergi̇si̇ Kanunu Tekli̇fi̇” ile Google’ından, Apple’ına; Netflix’inden Spotify’ına teknoloji dünyasının en büyük oyuncuları vergi kapsamına alınıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gelecek hafta görüşülmesi planlanan taslağa göre “Dijital Hizmet Vergisi” yüzde 7.5 olarak uygulanacak.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bu vergi oranı, dijital hizmetlerden Türkiye’de elde ettiği yıllık toplam geliri 20 milyon TL veya bu alanda dünya genelinde elde edilen toplam hasılatı 750 milyon Euro'yu (diğer bir deyişle 826 milyon dolar) aşan tüm şirketlerden (yerli veya yabancı fark etmeksizin) alınacak.

Peki bu vergi teknoloji dünyasının hangi devlerinin hangi uygulamalarını etkileyecek?

HANGİ MADDE HANGİ ŞİRKETİ İLGİLENDİRİYOR?

Yasa teklifine göre Türkiye’de sunulan şu hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine tabi olacak:

1/a Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dahil),

1/b Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dahil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,

1/c Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dahil).

‘YOK’ YOK...

Teknoloji dünyası açısından son durumu netleştirirsek; teklifte yer alan bu maddeler, şu platformları etkileyecek:

1/a: Google, Facebook, Twitter, Instagram, Yandex, Linkedln’in reklam platformları...

1/b: Google Play, App Store, Spotify, Apple Music, YouTube Music ve Premium, Steam, PlayStation Store, Microsoft Store...

1/c: Sosyal ağlar ve anlık mesajlaşma uygulamalarının yanısıra Airbnb, Sahibinden, GittiGidiyor, Letgo gibi kullanıcıların ürün veya hizmetlerini doğrudan alıcılara ulaştırabildiği online platformlar…

Merkezi Türkiye’de olan şirketlerden de sundukları dijital hizmet kapsamında yüzde 7.5’luk vergi alınacak.

KİM ÖDEYECEK?

Dijital hizmet vergisini, mükellef veya vergi sorumlusu olan gerçek veya tüzel kişi ödeyecek. Dolayısıyla bu vergi, yukarıdaki maddelerle belirttğimiz dijital hizmet sağlayıcılarının ödemesi gereken bir tutar olacak.

Dijital hizmet vergisi, bu hizmeti alan tüketicilere sunulan fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmeyecek.

İŞTE YENİ VERGİ PAKETİ Yeni vergi paketinin ayrıntıları...

VERGİYİ ÖDEMEYEN SOSYAL AĞ KAPATILACAK Uluslararası dev internet şirket...

Mükellefin Türkiye içinde bulunmaması durumunda, vergiye tâbi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenler (banka veya kredi kartıyla yapıan ödemeler) verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecek.

Örneğin, App Store veya Google Play’de bir ücretli uygulama indirdiğinizde veya Netflix gibi bir platforma abone olduğunuzda, bu işlemin faturalandırmasının İrlanda veya Hollanda üzerinden yapılıyor olması, Apple, Google ve Netflix gibi şirketleri dijital hizmet vergisi ödeme yükümlülüğünden kurtarmayacak.

TÜKETİCİYE DOĞRUDAN YANSIMAYACAK AMA…

Eğer bu şirketler, bu platformları üzerinden Türkiye’de elde ettiği gelirleri beyan edip, dijital hizmet vergisini ödemezse, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde isimleri ve bilgileri ilan edilecek. İlandan itibaren 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen dijital hizmet sağlayıcılarının, hizmetlerine erişim Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile erişim sağlayıcıları tarafından engellenecek.

Yüzde 7.5’lik bu yeni vergiyi, sözkonusu dijital hizmeti sunanlar ödeyecek, yani tüketiciler doğrudan bir ödeme yapmayacak. Ancak bu vergi nedeniyle maliyet kalemleri artacak olan Apple, Google, Netflix, Spotify gibi platformların Türkiye’de sundukları hizmetlerin fiyat politikalarını da artık bu yeni vergiye göre belirlemesi bekleniyor.