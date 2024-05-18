5. ADIM NEMLENDİRME

Hafif ancak besleyici bir nemlendirici, cilde tüm nemi hapsetmek ve koruyucu bir bariyer oluşturmak için gerekli. Cildi derinlemesine nemlendirmek ve nemi korumak için seramidler, nemlendiriciler ve doğal yağlar içeren ürünler tercih edebilirsiniz. Gece yoğun nemlendirme için bir uyku maskesi veya gece kremi de kullanılabilir. Ayrıca göz altlarına uygun nemlendiriciler de tavsiye ediliyor.