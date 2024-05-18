Oğuzhan Genç yazdı: Finalde bu halde işi zor!

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Beşiktaş'ın uzun süredir aklı Türkiye Kupası finalinde. Sadece takım değil, yönetim de teknik direktör konusu başta olmak üzere masadaki her şey için 23 Mayıs'ı bekliyor. Tabii bu süreçte 3.'lük yarışından adeta çekildi takım!.. Serdar Topraktepe'nin gelişiyle hava değişse de futbolcuların sezon başından beri süren salmışlığı sahada kontrolü yine ele almaya başlıyordu.

Fenerbahçe yenilgisinin ardından Alanya deplasmanından beraberlikle dönen Beşiktaş yine benzer görüntüde çıktı Hatayspor karşısına da. Düşmemek için can havliyle puanlara ihtiyacı olan Hatay, bu salmışlıktan faydalanıp 26. dakikada Massanga ile öne geçti. Chamberlain, Demir Ege ve Musrati'nin akıl dolu pasında Cenk Tosun'la fırsatlar yakalasa da değerlendiremeyen Beşiktaş, devreyi yenik kapattı.

Serdar Topraktepe ikinci yarıya Salih Uçan ve Gedson Fernandes değişiklikleri ile başladı. Gedson da hemen 5 dakika sonra sahadaki vasatlığa isyan edercesine müthiş vurup skora dengeyi getirdi. Ancak hemen sonrasında yine bir hatalar zinciriyle Hatayspor Dele-Bashiru ile yeniden öne geçti.

Musrati-Muçi ve Semih-Aboubakar değişiklikleri ile son kozlarını oynayan siyah-beyazlılar, rakibi büyük bir baskı altına aldı. Cenk Tosun, Tayyip Talha ve son olarak Salih Uçan Hatay kalesini geçemedi. Ancak Salih'in kaçan pozisyonunun ardından yapılan VAR incelemesinde Beşiktaş penaltıyı kazandı. Topun başına ıslıklarla geçen Aboubakar, 7 ay sonra gol atıp puanı getirdi. Sevinci esnasında ise karmaşık duygular devam etti.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'na odaklanıp ligdeki Avrupa şansını son maça ve son bilete bıraktı. Yani artık Türkiye Kupası hiç olmadığı kadar şart. Ancak ilk yarıdaki futbolla formda Trabzonspor karşısında hiç şansı olamaz. İkinci yarıda, özellikle de son bölümdeki iştahın ve baskının 90 dakikaya yayılması şart. Kupa sadece bu sezonu iyi bir anıyla kapatmak için değil, yeni sezona umutlu başlamak için de büyük önem taşıyor.