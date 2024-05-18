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        Haberler Gündem Şebinkarahisar'da otomobil HES kanalına düştü; 1 imam kurtarıldı, 1'i imam 2 kişi kayıp - En Son Haberler

        Şebinkarahisar'da otomobil HES kanalına düştü; 1 imam kurtarıldı, 1'i imam 2 kişi kayıp

        Giresun'un Şebinkaharisar ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen kişinin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, yaklaşık 10 metreden HES kanalına yuvarlandı. Kazayı fark eden çevredeki sürücüler, suda sürüklenen araçtaki 3 kişiyi kurtarmak için ip uzattı. İpe tutunan Arda köyünde görevli İmam Hakan Deveci, kıyıya çekildi. Hızla suyun dibine batan otomobildeki Arda köyü sakinlerinden Muammer Taşbaşı ve İmam Burhan Şengül sürüklenerek gözlerden kayboldu. Arama-kurtarma çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:06 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:12
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        Şebinkarahisar'da feci kaza!
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yamaçtan HES kanalına düştü. Suya kapılan araçtaki İmam Hakan Deveci (30) çevredekilerin suya atığı iple kıyıya çekilirken, su altında kalan araçta kaybolan 1'i imam 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        HES KANALINA YUVARLANDILAR

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Şebinkarahisar- Alucra karayolunun Konak köyü mevkisinde meydana geldi. Olayda sürücüsü öğrenilemeyen kişinin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, yaklaşık 10 metreden HES kanalına yuvarlandı.

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        BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDULAR

        Kazayı fark eden çevredeki sürücüler, suda sürüklenen araçtaki 3 kişiyi kurtarmak için ip uzattı. İpe tutunan Arda köyünde görevli İmam Hakan Deveci, kıyıya çekildi. Hızla suyun dibine batan otomobildeki Arda köyü sakinlerinden Muammer Taşbaşı (36) ve İmam Burhan Şengül (29) sürüklenerek gözlerden kaybolurken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        DALGIÇ EKİPLERİ SU ALTINDA ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan Deveci, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı din görevlisi Hakan Şengül'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Dalgıç ekipler, su altında kalan araçta kaybolan diğer 2 kişi için çalışma başlattı.

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        O ANLARI ANLATTI

        Kaza sonrası yaşananları ve kurtarma anlarını anlatan Kadir Topşir, "Kazayı görünce durduk, ip bulduk. İple kurtarmaya çalıştık. Birini kurtarabildik, diğerleri gözümüzün önünde suda kayboldu. Bayağı bir bitkin düşmüşlerdi, ipe tutunamadılar" dedi.

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        #Şebinkarahisar
        #Muammer Taşbaşı
        #Burhan Şengül
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