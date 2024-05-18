Son dakika haberi Jandarmanın girdiği evde patlama
Tokat'ın Erbaa ilçesine Bağlı Karayaka Beldesi'nde jandarma ekiplerinin ihbar için girdiği bir evde patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre 2 jandarma personeli ve 2 sivil olmak üzere 4 yaralı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi. Olayda 2’si jandarma personeli 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbar üzerine Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir eve giden jandarma ekiplerinin eve girdikleri sırada patlama meydana geldi.
Fotoğraf: DHA
İddiaya göre; 2’si jandarma görevlisi 4 kişi yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.