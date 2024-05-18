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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi Jandarmanın girdiği evde patlama

        Son dakika haberi Jandarmanın girdiği evde patlama

        Tokat'ın Erbaa ilçesine Bağlı Karayaka Beldesi'nde jandarma ekiplerinin ihbar için girdiği bir evde patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre 2 jandarma personeli ve 2 sivil olmak üzere 4 yaralı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.05.2024 - 22:39 Güncelleme: 18.05.2024 - 23:36
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        Jandarmanın girdiği evde patlama
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        Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi. Olayda 2’si jandarma personeli 4 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbar üzerine Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir eve giden jandarma ekiplerinin eve girdikleri sırada patlama meydana geldi.

        Fotoğraf: DHA

        İddiaya göre; 2’si jandarma görevlisi 4 kişi yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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