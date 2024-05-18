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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e savaş suçu kanıtlarıyla yanıt

        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e savaş suçu kanıtlarıyla yanıt

        Türkiye'yi hedef alan paylaşımlarına devam eden İsrail Bakan Yisrael Katz'a, Dışişleri Bakanlığı 4 fotoğrafla yanıt verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 23:46 Güncelleme: 18.05.2024 - 23:48
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        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetine, Gazze'de işlediği savaş suçlarını kanıtlayan AA kareleriyle yanıt verdi.

        Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Soykırımla suçlanan İsrail hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı (Yisrael) Katz’a yanıtımız" ifadeleriyle AA'nın "Kanıt" kitabındaki görselleri paylaştı.

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        Paylaşımda İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, kefenlenmiş cenazeleri taşıyan Gazzeliler ve toplu mezar görselleri yer alıyor.

        İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yapmıştı.

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        #israil
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