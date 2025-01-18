Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı? - Haberler | Sağlık Haberleri

Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı? - Haberler | Sağlık Haberleri

Dünyada ve Türkiye'de kalp krizi görülme sıklığı her geçen gün artıyor. COVID-19 pandemisinde milyonlarca insanın ölmesine engel olan COVID-19 aşıları, zaman zaman miyokardit (kalp kası iltihabı) ve kalp krizi vakalarıyla ilişkilendiriliyor. Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Gazeteci Yılmaz Özdil ve yine geçen yıl kalp krizi yüzünden yaşamını yitiren Metin Arolat, Vural Çelik ve Tekin Temel’in ardından da kalp krizlerinin COVID-19 aşılarından kaynaklanabileceği iddia edilmişti.

MİYOKARDİT RİSKİ 1 MİLYONDA 10-20 VAKA

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Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Minimal İnvaziv Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Serkan Durdu, COVID-19 aşılarının kalp hastalıkları, özellikle miyokardit ve kalp krizi gibi durumlarla ilişkilendirilmesine dair iddiaların, bilim dünyasında kapsamlı şekilde incelendiğini ve araştırmaların özellikle mRNA tabanlı aşıların (Pfizer-BioNTech ve Moderna) miyokardit ile nadiren ilişkili olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Durdu, bu durumun daha çok genç erkeklerde ve ikinci dozdan sonra görüldüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Miyokardit riski genellikle 1 milyonda 10-20 vaka civarındadır. Bu oran, COVID-19 enfeksiyonunun kendisinin neden olduğu miyokardit riskinden çok daha düşüktür. Miyokardit vakalarının çoğu hafif seyretmiş ve tedaviye iyi yanıt vermiştir. Ağır vakalar çok nadir görülmüştür."

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COVID-19 AŞILARI KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRDI MI?

Aşıların kalp krizi riskini artırdığı iddialarına değinen Prof. Dr. Durdu, bu tür iddiaların genellikle sosyal medya ve aşı karşıtı kampanyalar yoluyla yayıldığını vurgulayarak, "Aşıların doğrudan kalp krizine neden olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Kalp krizleri, genellikle ateroskleroz (damar sertliği), hipertansiyon, diyabet ve sigara gibi önceden var olan risk faktörleriyle ilişkilidir" diye konuştu.

"COVID-19 ENFEKSİYONUNUN TEHDİTLERİ AŞILARDAN ÇOK DAHA BÜYÜK"

Prof. Dr. Durdu, COVID-19 enfeksiyonunun, miyokardit, perikardit (kalp zarı iltihabı), pıhtılaşma bozuklukları ve kalp krizi riskini artırdığına dikkat çekerek, "Araştırmalar, enfeksiyonun neden olduğu miyokardit riskinin, aşılarınkinden yaklaşık 6-7 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir. COVID-19 kaynaklı ağır hastalık ve ölüm riskini büyük ölçüde azaltan aşılar, özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan bireyler için hayati önem taşımaktadır" dedi.

Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor Haberi Görüntüle İDDİALAR, BİLİMSEL BAĞLAMDAN KOPARILIYOR Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) gibi uluslararası sağlık otoritelerinin de milyarlarca doz uygulanan COVID-19 aşılarının faydalarının risklerinden çok daha fazla olduğunu vurguladığını hatırlatan Prof. Dr. Durdu, sözlerini şöyle sürdürdü: "EMA'nın görüşleri de aşıların güvenlik profilinin sürekli izlendiği yönünde olup, miyokardit gibi çok nadir yan etkiler tespit edilse de genel fayda-risk oranı lehinedir. Bilimsel olmayan veriler, bireysel vakalar veya yanlış yorumlanan istatistiklerle bu tür iddialar desteklenmektedir. Birçok iddia, gerçek bilimsel bağlamdan koparılarak sunulmaktadır." Prof. Dr. Durdu, son olarak, aşıların yan etkileri konusunda endişe duyan bireylerin, sağlık profesyonellerine danışması ve bilimsel otoriteler tarafından sunulan güvenilir kaynakları takip etmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. COVID-19 enfeksiyonunun kalp-damar sistemi üzerindeki tehditlerinin ise aşılardan çok daha büyük olduğunu dile getirdi.