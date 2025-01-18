Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri | Dış Haberler

        İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri

        Filistin ile İsrail arasındaki yıllardır süregelen çatışmalar, sadece sahadaki askeri mücadelelerle değil, aynı zamanda esir takasları üzerinden yürütülen diplomatik müzakerelerle de şekillendi. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının duyurulması, bu tarihi sürecin dönüm noktalarını bir kez daha gündeme taşıdı. 1948'den bu yana gerçekleştirilen 40'tan fazla esir takası, insani boyutuyla dikkat çekerken, aynı zamanda bölgedeki siyasi ve askeri dengelerin değişiminde önemli bir araç oldu.

        Giriş: 18.01.2025 - 13:13 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son olarak Kasım 2023’te imzalanan anlaşmayla, 71 kadın ve 169 çocuk dahil olmak üzere toplam 240 Filistinli esirin serbest bırakılması, bu müzakerelerin güncel bir örneğini oluşturdu.

        İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki esir takaslarının tarihine ışık tutan bu haber, aynı zamanda bu süreçlerin bölgesel ve uluslararası etkilerini de detaylı bir şekilde ele alıyor.

        Esir takaslarının tarihsel gelişimi

        Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşması yarın yürürlüğe giriyor.

        Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler Heyeti ve Filistinli Esirler Kulübü tarafından yayımlanan bir bilgi notunda, bugüne kadar gerçekleşen 40 esir takası anlaşması incelendi.

        REKLAM

        Önemli Esir Takasları:

        • 23 Temmuz 1968: Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasındaki ilk esir takası. İsrail, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin kaçırdığı bir İsrail uçağının yolcuları karşılığında 37 esiri serbest bıraktı.

        • 20 Mayıs 1985: İsrail, 1155 Filistinli ve Lübnanlı esiri serbest bırakarak, üç İsrailli askerin serbest bırakılmasını sağladı.

        • 11 Ekim 2011: Hamas tarafından “Esirlerin Sadakati”, İsrail tarafından “Zaman Kapanışı” olarak adlandırılan anlaşmada, 1027 Filistinli esir karşılığında İsrailli asker Gilad Şalit serbest bırakıldı.

        • Kasım 2023: Gazze’de gerçekleşen ateşkes kapsamında, 50 İsrailli tutsağın serbest bırakılması karşılığında 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

        Yeni anlaşmanın ayrıntıları

        Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze’de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

        REKLAM

        Ateşkesin 42 gün süreceği ve ilk aşamada 33 İsrailli tutsak karşılığında Filistinli esirlerin serbest bırakılacağı belirtildi.

        Ekim 2023’ten bu yana İsrail, ABD’nin desteğiyle Gazze’de 157 binden fazla Filistinliyi öldürdü veya yaraladı, 11 binden fazla kişinin kaybolmasına yol açtı.

        Kadın ve çocukların büyük ölçüde etkilendiği bu süreç, modern tarihin en ciddi insani krizlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

        Bu esir takasları, yalnızca insani bir jest değil, aynı zamanda çatışmaların ardındaki siyasi ve askeri hesaplaşmaların da bir yansıması. İsrail-Filistin çatışmasının bu boyutu, çözüm arayışlarının farklı bir yüzünü gözler önüne seriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri
        İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        Habertürk Anasayfa