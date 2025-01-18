İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri

Son olarak Kasım 2023’te imzalanan anlaşmayla, 71 kadın ve 169 çocuk dahil olmak üzere toplam 240 Filistinli esirin serbest bırakılması, bu müzakerelerin güncel bir örneğini oluşturdu.

İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki esir takaslarının tarihine ışık tutan bu haber, aynı zamanda bu süreçlerin bölgesel ve uluslararası etkilerini de detaylı bir şekilde ele alıyor.

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Esir takaslarının tarihsel gelişimi

Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşması yarın yürürlüğe giriyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler Heyeti ve Filistinli Esirler Kulübü tarafından yayımlanan bir bilgi notunda, bugüne kadar gerçekleşen 40 esir takası anlaşması incelendi.

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Önemli Esir Takasları:

• 23 Temmuz 1968: Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasındaki ilk esir takası. İsrail, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin kaçırdığı bir İsrail uçağının yolcuları karşılığında 37 esiri serbest bıraktı.

• 20 Mayıs 1985: İsrail, 1155 Filistinli ve Lübnanlı esiri serbest bırakarak, üç İsrailli askerin serbest bırakılmasını sağladı.

• 11 Ekim 2011: Hamas tarafından “Esirlerin Sadakati”, İsrail tarafından “Zaman Kapanışı” olarak adlandırılan anlaşmada, 1027 Filistinli esir karşılığında İsrailli asker Gilad Şalit serbest bırakıldı.

• Kasım 2023: Gazze’de gerçekleşen ateşkes kapsamında, 50 İsrailli tutsağın serbest bırakılması karşılığında 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Yeni anlaşmanın ayrıntıları

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze’de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

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Ateşkesin 42 gün süreceği ve ilk aşamada 33 İsrailli tutsak karşılığında Filistinli esirlerin serbest bırakılacağı belirtildi.

Ekim 2023’ten bu yana İsrail, ABD’nin desteğiyle Gazze’de 157 binden fazla Filistinliyi öldürdü veya yaraladı, 11 binden fazla kişinin kaybolmasına yol açtı.

Kadın ve çocukların büyük ölçüde etkilendiği bu süreç, modern tarihin en ciddi insani krizlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Bu esir takasları, yalnızca insani bir jest değil, aynı zamanda çatışmaların ardındaki siyasi ve askeri hesaplaşmaların da bir yansıması. İsrail-Filistin çatışmasının bu boyutu, çözüm arayışlarının farklı bir yüzünü gözler önüne seriyor.