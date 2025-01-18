Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı

Beşiktaş, teknik direktörlük için Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı takımdan KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ole Gunnar Solskjaer’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

52 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı. Norveçli çalıştırıcı, kariyerinde Beşiktaş ile birlikte beşinci teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

Solskjaer, Molde'deki ilk döneminde 123 maçta 1.85, ikinci döneminde ise 118 maçta 1.84'lük puan ortalaması yakaladı. Norveçli hoca, Cardiff'te 30 maçta 1.07 puan ortalaması tutturdu.

Manchester United kariyerinde ise 19 maçlık geçici teknik direktörlük döneminde 2.32 puan ortalaması tutturan Solskjaer, daha sonraki ManU kariyerinde ise 149 maçta 1.79 puan ortalaması yakaladı.

Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.

Solskjaer, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Molde'yi Norveç Ligi'nde üst üste 2 kez şampiyonluğa taşıdı.

Solskjaer, 1 Ocak 2023'ten bu yana UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.

Beşiktaş’ın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’ı Türkiye'ye getirmesi, Türk futbol kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. Solskjaer'ın kariyerini Transfermarkt İngiltere uzmanı Euan Robertson anlattı. Robertson, Solskjaer’in kariyeri ve futbol anlayışı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Robertson’ın yorumlarından öne çıkan başlıklar:

Molde'den Manchester United'a: Kariyer Yolculuğu

Euan Robertson, Solskjaer’in teknik direktörlük kariyerine Molde'de başladığını ve burada özellikle Erling Haaland’ın gelişiminde oynadığı büyük role dikkat çekiyor:

“Solskjaer, Molde’de etkileyici bir performans sergiledi ve Erling Haaland’ın gelişiminde önemli bir rol oynadı. Ancak Norveç futbolundan İngiltere Premier Lig’e geçiş oldukça büyük bir sıçrama.” Manchester United’a döndüğünde ise kulübün hem saha içinde hem de soyunma odasında zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Robertson, Solskjaer’in bu durumu olumlu bir atmosfere çevirdiğini belirtiyor: “Kulüp zor bir dönemden geçiyordu ve soyunma odasındaki özgüven oldukça düşüktü. Ancak Solskjaer bunu hemen değiştirdi ve inanılmaz bir galibiyet serisine imza attılar.”

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Manchester United Dönemi: Başarılar ve Eleştiriler

Robertson, Solskjaer’in Manchester United’da soyunma odasında uyum ve huzur sağlamayı başardığını ifade ediyor:

“Solskjaer’in ana hedefi, soyunma odasına uyum getirmekti ve bunu başardı. Son derece sevilen bir birey olarak, takım içinde pozitif bir atmosfer yarattı.”

Manchester United’da ikinci sırada tamamlanan Premier Lig sezonu ve UEFA Avrupa Ligi finali gibi başarıların altını çizen Robertson, Solskjaer’in en büyük eksikliği olarak ise taktiksel yetersizliklerini ve kupa kazanamamasını işaret ediyor:

“United’da bazı görece başarılı anlar yaşadı ve heyecan verici, kontra atağa dayalı bir oyun anlayışı benimsedi. Ancak, kupa kazanamaması ve taktiksel eksiklikleri onun en büyük dezavantajı oldu.”

Solskjaer'ın, Manchester United’da genellikle 4-2-3-1 formasyonunu tercih ettiğine değinen Robertson, bu sistemin kanat oyuncularının hızlı hücumları üzerine kurulu bir oyun anlayışına dayandığını belirtti.

“Solskjaer, United’da 4-2-3-1 formasyonunu tercih etti ve hızlı hücumlara büyük önem verdi. Taktiksel bilgisi sık sık sorgulansa da UEFA’da oyun analisti olarak görev yapması, bu alandaki eksikliklerini gidermek için çaba gösterdiğini kanıtlıyor.”

Karakteri ve Türk Futboluna Uyum

Robertson, Solskjaer’in sevilen bir karakter olduğunu ve büyük isimlerle çalışma konusundaki deneyimlerine dikkat çekiyor:

“Solskjaer son derece sevilen bir birey ve Paul Pogba ile Cristiano Ronaldo gibi futbolun en büyük isimleriyle çalışmaya alışkın. Bu, Beşiktaş’ta liderlik konusunda avantaj sağlayabilir.”

Türk futbolunun eşsiz atmosferine değinen Robertson, taraftarların tutkusu ve baskısının Solskjaer için yeni bir deneyim olacağını belirtiyor:

“Türkiye, taraftarların inanılmaz tutkusu nedeniyle neredeyse benzersiz bir ortam sunuyor ve buna uyum sağlamak biraz zaman alabilir. Ancak, Solskjaer dünyanın en büyük kulüplerinden birini yönetmiş biri ve Manchester United’ın başındaki baskı son derece yoğun ve sürekliydi. Bu deneyim, Beşiktaş’ta ona fayda sağlayacaktır.”