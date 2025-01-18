52.⁠ ⁠dakikada VAR müdahalesi ile verilen penaltıda hakemin kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Bu pozisyon penaltı. Bu pozisyondaki VAR müdahalesi yanlış. Sahada hakemin vermesi gereken bir karar. Kontrolsüz basma değil, çok net bir vurma değil, 'low tackle' değil... Penaltının oluş sebebi Cemali. Cemali'nin ayağını uzattığı topa vuramayışı, dizinin Mertens'in dizine teması. Penaltı ama VAR niye müdahale edemezi anlatıyorum. Dizin temasında çok net kanıt olur, o zaman müdahale edilir. Cemali zamanlama hatası yaptı, ayağını uzattı, topa vuramadı, dizi Mertens'in dizine geldi. Ancak, çok net bir kanıt yok benim elimde. Bu VAR protokolünde yazan açık ve bariz bir hata mı? VAR'a müdahale eder mi? Bu soruların cevabı bende hayır. Hakem de iyi yerde değil. Hakem doğru yerde olacak ve sahada penaltı verecek. VAR müdahale yanlış. Sonuç olarak penaltı doğru, sahada verilmeliydi.

Bülent Yıldırım: Dikkatsiz müdahale. Cemali topla oynamadı. Hakemin sahada penaltı vermesine kimse bir şey diyemez. UEFA'nın herhangi bir üst düzey mücadelesinde bu temasa VAR müdahale edemez. VAR müdahalesi yanlış ama karar doğru. VAR protokolünün sınırlarının ötesinde. VAR'ın performansını beğenmedim. Dikkatsiz müdahale, penaltı verildi. Saygı duyuyorum.

Deniz Çoban: Dikkatsiz müdahaleye VAR müdahalesi olur, kanıtlanabilecekse, açık ve netse. Bu dikkatsiz müdahale olduğu için penaltı. İtiraz etmiyoruz. Bunu hakem vermeli. Etkiyi bulup çıkartacak olan maçın hakemi. VAR'ı şuradan tebrik edelim. Çok fazla beklemeden verdi, hızlı olması iyiydi.