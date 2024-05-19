Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TEM Otoyolu’nda beyaz eşya yüklü TIR’ın dorsesi alev alev yandı - Güncel haberler

        TEM Otoyolu’nda beyaz eşya yüklü TIR’ın dorsesi alev alev yandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde beyaz eşya yüklü TIR'ın dorsesi yandı. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 01:34 Güncelleme: 19.05.2024 - 01:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR'ın dorsesi alev alev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yangın, saat 22.30 sıralarında Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

        Seyir halinde olan Salih Çetin idaresindeki beyaz eşya yüklü TIR’ın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

        KİLOMETRELERCE TRAFİK OLUŞTU

        Öte yandan yangın ve ekiplerin çalışması nedeniyle Ankara istikametinde kilometrelerce araç yoğunluğu oluştu. Çalışmalar sırasında bir süre Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım D-100’e yönlendirildi. Ekipler dorseyi yoldan kaldırma çalışmalarına devam ederken yangın nedeniyle dorse ve içerisinde yüklü bulunan beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi. Çalışmalar nedeniyle trafik akışının bir süre tek şeritten sağlandığı bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kocaeli
        #kocaeli haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        İsraillilerden bir protesto daha
        İsraillilerden bir protesto daha
        Şebinkarahisar'da feci kaza!
        Şebinkarahisar'da feci kaza!
        Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı
        Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        Finalde bu halde işi zor!
        Finalde bu halde işi zor!
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Habertürk Anasayfa