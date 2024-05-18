Son dakika haberi Fatih Karagümrük küme düştü!
Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor'un ardından küme düşen bir takım daha belli oldu. Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 yenilen Fatih Karagümrük bitime 1 maç kala Süper Lig'e veda etti.
Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor'un ardından Fatih Karagümrük küme düşen ikinci takım oldu. İstanbul temsilcisi 37. hafta maçında Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak lige veda etti.
Gaziantep FK'ya üç puanı getiren golleri 47'de Ertuğrul Ersoy, 90'da Jevtovic ve 90+8'de Monteiro kaydetti.
Fatih Karagümrük'ün tek golü 67. dakikada Markao'dan geldi.
GAZİANTEP'TEN DEV ADIM!
Gaziantep FK bu sonuçla puanını 41'e çıkarıp kümede kalma yolunda büyük avantaj elde etti.
37 puanda kalan Karagümrük'ün ise son maçlar öncesi küme düşmesi kesinleşti.