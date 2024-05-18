Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'den Jose Mourinho açıklaması!

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Son olarak Fernando Santos'la yollarını ayıran ve bir süredir teknik direktör arayan Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel, 2-2 sonuçlanan Hatayspor müsabakasının ardından flaş bir açıklama yaptı. Yücel, Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da 'Seçimi kazanırsam Jose Mourinho, büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin başına geçecek' dediği Jose Mourinho'nun Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığını duyurdu.

"TEKLİFE SICAK BAKTI" Yücel yaptığı açıklamada, "Bir ay önce Mourinho ile temasa geçtik. Teklifimize sıcak baktı. Önümüzdeki hafta durum netleşir. Haftaya yapacağımız görüşme önemli. Ekonomik detaylar halledildi. Haftaya İtalya'ya gidip yüz yüze görüşeceğiz." dedi. REKLAM

"BEN BU SÜRECİN SPONSORUYUM" Teknik heyet yapılanmasıyla ilgili de konuşan Yücel, "Mourinho ile anlaşırsak kendisine Quaresma'nın da teknik heyet de yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz. Ben bu sürecin sponsoruyum. Bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu olacak isimde mutabık kalmak" ifadelerini kullandı.