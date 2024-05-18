Beşiktaş - Hatayspor: 2-2 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen Beşiktaş ile kümede kalma savaşı veren Hatayspor karşı karşıya geldi. Gol düellosu şekkinde geçen mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Siyah-beyazlıların gollerini 50. dakikada Gedson Fernandes ve 90+7. dakikada penaltıdan Aboubakar kaydetti.

Bordo-beyazlıların golleri ise 26. dakikada Massanga ile 55. dakikada Dele-Bashiru'dan geldi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 56'ya çıkarırken, haftayı 5. sırada kapattı. Siyah-beyazlıların ligde üçüncülük şansı kalmadı.

Hatayspor ise puanını 38'e çıkarıp kümede kalma umudunu sürdürdü.

27. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Hücum yönünün solundan Pedor ile kullanılan köşe vuruşunda altı pasın sağında topun gelişine vuran Massanga, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

55. dakikada Atakaş Hatayspor, VAR incelemesinin ardından öne geçti. Strandberg'in ceza sahası içi solundan içeri çevirdiği topa Bashiru'nun altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, Strandberg için ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine hakem Cihan Aydın, golü geçerli saydı ve Hatayspor skorda yeniden üstünlük sağladı: 1-2.

83. dakikada Salih Uçan'ın sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun'un altıpasın içinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.