Küçük kız yaşam kalitesini artırmak için doğayla daha fazla etkileşime girmeye başlıyor. Buradaki fikir; dışarı çıkmak, stres atmak, farkındalığı doğa içindeki faaliyetlerle birleştirerek ruh sağlığını artırmak oluyor. Bu terapi türü güven oluşturmaya da yardımcı oluyor. Açık havada bir şey yapmayı öğrenmek daha sonra bulunduğu diğer ortamlarda da çocuğun işine yarıyor. Bir açık hava becerisini farkındalıkla öğrenmek çocuğun kendine güvenmesini de sağlıyor. Çocuğun farkındalığını artırmak için bir ağacın altında sadece resim veya çizim yapmak yerine uzmanlar çocuğu detaylı olarak konuşturmanızda fayda olduğunu söylüyor: Bu rengi doğada nerede bulabilirsin? Herhangi bir koku fark ettin mi? Sesler duydun mu? Bunları resmine nasıl dahil edebilirsin gibi...