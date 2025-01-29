Tırnaklara tatlı dokunuş katan trend: Dondurma manikürü

Tırnaklarda yeni yıl ruhu geride kaldı. Bahar ve yaz renkleri için de çok erken olduğuna göre kış aylarında tüm yollar temiz, minimalist ve sade tırnaklara çıkıyor.

Doğal bir görünüm için Fransız manikürü bir tercih olsa da, bu zamansız tasarıma ‘tatlı’ dokunuş katan yeni bir trend radara girdi.

‘Ice cream manicure’ yani ‘dondurma manikürü’ olarak adlandırılan bu tasarım, neredeyse fark edilmeyen, tırnak rengindeki çilek pembesi bir bazdan başlayıp uçlara doğru beyazlaşan bir tasarım.

Püf noktasıysa tırnaklara mümkün olduğunca çok parlaklık kazandırmak.

Bu trendi hayatımıza kazandıran isim model Rosie Huntington-Whiteley ve oyuncu Zendaya gibi ünlüleri müşteri listesinde bulunduran tırnak sanatçısı Harriet Westmoreland.

Tasarım Westmoreland’ın bir dondurma emojisiyle birlikte paylaştığı gönderisi nedeniyle ‘dondurma manikürü’ adını aldı.

PEKİ DONDURMA MANİKÜRÜ NEDİR?

Trendin temeli, yumuşak beyaz bir uç kısmının parlak pembe bir tabana karıştığı Fransız manikürüne dayanıyor. Tasarımla oje, tırnağı tamamen örtmüyor ve şeftali ve pembe tonları ellerde temiz bir his bırakıyor. Külahtaki eriyen dondurmayı hatırlatmış olacak ki bu trend sosyal medyada ilgi uyandırıyor.

DONDURMA TIRNAKLAR NASIL YAPILIR?

Doğal görünümlü tırnak tasarımlarında olduğu gibi bu trendin anahtarı ön hazırlıkta saklı. Kusursuz tırnak etleri, düzgün bir şekillendirme ve pürüzsüz tırnak yüzeyleri olmazsa olmaz. Son dokunuş için ise ekstra parlaklık şart.

Harriet Westmoreland tam olarak hangi tekniği ve renkleri kullandığını söylemiyor. Ancak bu görünümün pembe bazı için dört farklı tonu karıştırmış. Muhtemelen hafif ombre efekti yaratmak için geniş bir fırça kullanmış. Tırnakların uç kısımlarında beyaz renk kullanmış. Tasarımı parlak oje bazıyla bitirerek tırnaklara ışıltı katmış.

KUSURLAR FARK EDİLMEDİĞİ İÇİN OLDUKÇA PRATİK

Fransız manikürünün ya da koyu renkli ojelerin kısa sürede bozulduğunu ve soyulduğunu düşünürsek dondurma tırnaklar oldukça pratik. Çünkü küçük bozulmalar, kusurlar doğal renklerde o kadar da fark edilmiyor.