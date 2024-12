Alternatif yılbaşı rotaları

2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer

Her yere gitmek ve her yeri görmek, gezmeyi sevenler için, doymak bilmez bir arzu. Ancak dünyanın her yerine gitmek de mümkün değil. Condé Nast Traveller dergisi 2025'te gidilecek en iyi yerleri derleyerek, seçenekleri sizin için daraltmış. Muhtemelen bu liste, daha önce adını hiç duymadığınız ama dünyanın en ilgi çekici yeni köşelerine ışık tutacak.