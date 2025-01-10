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2025'in en trend saç renkleri

2025'in en yeni ve en stil saç rengi trendleri baş döndürüyor. Esmerlerden sarışınlara bu yılın en güzel tonlarına 2025 Golden Globes'ta şahit olduk.

Giriş: 10.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:30
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil 2025'in en trend saç renkleri

2025 paleti herkes için bir şeyler sunuyor. Küçük bir değişim de olsa cesur ve radikal bir değişim de olsa, bu tonlar görünümünüzü taze ve modaya uygun tutacak. Zengin gösteren tonlardan canlı tonlara kadar, stil bilincine sahip herkesin bilmesi ve uygulaması gereken 10 rengi bir araya getirdik. Yeni yılda yepyeni bir görünüm kendinize harika hissetmenizi sağlayabilir ve sizi 2025'in getireceklerine hazırlayabilir.

Bu renkler 2025 stil sahnesine çıkmaya hazır!

BAKIR

2025 yılında saç renginde sıcak tonlar ön planda olacak ve sevilen sıcak saç rengi trendlerinden biri bakır olacak. Bu renk yumuşak bir kestane kahverengisinin sıcaklığını bir doz bakırın canlılığıyla birleştiriyor ve çoğu cildi aydınlatmak için gerçekten harikalar yaratıyor. Bu rengi denemeyi düşünüyorsanız, cildinize ve göz renginize göre bakırın tonuna karar verebilirsiniz. Emma Stone Golden Globe ödül töreninde her zamanki bakır renginden daha koyu ve çok doğal bir bakır tonuyla ve pixie saç kesimiyle göründü.

MOCHA MOUSSE

Mocha Mousse, klasik kahverenginin modern ve sofistike bir yorumu. Hafif sütlü bir kahve tonunu andıran bu renk, bej ve toprak tonlarının mükemmel bir dengesiyle ortaya çıkıyor. Ne çok koyu ne çok açık; tam kıvamında bir kahve tonu denebilir. Pantone 25 yıllık tarihinde ilk kez bir kahverengiyi, Mocha Mousse'u yılın rengi seçti. Adından bile sıcak bir kahve kokusu yayılan bu özel renk, moda, dekorasyon ve güzellik dünyasında adeta bir devrim yaratıyor. Saçlarınıza boyut, sıcaklık ve ışıltı eklemek için, her cilt tonunu tamamlayan bu rengi ince balyaj olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz tamamen bir renk olarak ister yumuşak, balyaj vurguları olarak kullanın, bu trend renk tonunun tüm yıl boyunca dikkatleri üzerine çekeceği kesin.

HITCHCOCK SARIŞIN

Korku ve güzellik arasındaki kalıcı bağı gösteren, Hitchcock filmlerindeki soğuk, donuk, sofistike ama aynı zamanda sarışın kadınlar için kullanılan bir terim bu. Hayatın tüm gizemlerini çözemeyebiliriz ama arada kendimizi Grace Kelly kadar zarif hissedebiliriz. 2023'ün Barbie sarısı şimdi yerini Hitchcock sarısına bıraktı. Hitchcock sarısı tonlara sahip, düz olmayan sarı olarak tanımlanıyor. Michelle Williams'ın bu görünümünün bakımının pek çok kolay olmadığını belirtmek gerekiyor. Saç rengi açılıyor ve farklı tonlar atılıyor ve sonuç olarak altın rengi elde ediliyor. Tüm cilt tonları ve saç dokuları için uygulanabilen bir renk tonu.

VİŞNE KOLA KIZILI

Kırmızı trendine neredeyse mavi bir yaklaşım olan vişne kola, 2025'in çoğunda gördüğümüzden daha derin ve daha koyu. Bu renk tonu, mavi alt tonlara sahip bir kırmızı ve son zamanlarda kırmızılarda gördüğümüz trendden biraz daha dramatik ve daha az doğal diyor. Son zamanlarda en büyük temsilcisi Dua Lipa...

Sıcak Kestane

Soğuk havalar sıcak tonların seçiminde en büyük ilham kaynağı. Sıcak kestane saçlara ivmeyi kazandıran Chrissy Tiegen ve bu ton kestane rengini çok güzel kullanıyor. Bu trend size uygunsa, renginizin ömrünü uzatmaya, parlaklığını korumaya, rengin solmasını önlemeye yardımcı olacak ek ürünler ve renk koruyucuları kullanmalısınız.

BRONDE

Kumral tonların sarı ışıltılarla birleşmesi olan bronde saçın temsilcisi 2025 yılında Selena Gomez. Bu tonlar, sarışınlar ve açık esmerler arasındaki boşluktan faydalanır ve sarıya vurguyu kusursuz yapar. Bu tonlar, son birkaç yıldır gördüğümüz koyu köklere sahip, yoğun vurgulu ve platin görünümlere kıyasla daha doğal ve yumuşak görünüyor. Eğer sarı veya röfleli saçlarla başlıyorsanız Selena Gomez görüntüsü elde edebilirsiniz.

ESPRESSO

Gerçek siyah çok yoğun geliyorsa, Ferretti siyah olmayan espressoyu denemenizi öneriyor. Ferretti, “Koyu espresso veya bitter çikolata gibi açık siyah tonlar, gerçek siyaha daha yumuşak bir alternatif sunar” diyor. “Bu açık siyah tonlar, siyah saçın derinliğini ve zenginliğini korurken daha az dramatiktir, bu da onları birçok insan için daha kolay giyilebilir hale getirir. Sonuç, aynı derecede çarpıcı ancak biraz daha yumuşaklık ve boyuta sahip lüks, kadifemsi bir tondur.”

LACQUER SİYAH

Lacquer siyah izlenmesi gereken bir diğer trend renk. Katy Perry son turnesiyle bu rengin trend olmasına yardımcı oluyor. Perry bu ton siyah renk seçmesinin nedenini, sahnede lake gibi parlamasına, ışıl ışıl bir derinliğe sahip olmasına bağlıyor. Bu sezon değişim isteyen esmerler için mükemmel bir alternatif.

KİRAZ KIRMIZISI

Yeni yılda bolca kırmızı, tonları ve özellikle de muhteşem çikolata kirazı rengini göreceğiz. Kırmızı çok evrensel bir renk ve her cilt tonunda güzel duruyor. Son birkaç yıldır Kendall Jenner ve Megan Fox gibi pek çok ünlü saçlarını kızıla boyattı.

MODERN SARIŞIN

Platin klasik bir ifadedir, ancak bu yıl, gölgenin daha rafine, vintage esintili bir versiyonuna doğru gideceğiz. Son zamanlarda eski Hollywood'dan esinlenen tüm topuzları ve ilgili renkleri düşünün. Vintage platin, sarının cesaretini alır ve onu inci gibi, kremsi alt tonlarla yumuşatır. Bu rengi, cesur ve narin arasındaki mükemmel dengeyi bulmakla ilişkilendirebiliriz.

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