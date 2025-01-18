Gürültünün de renkleri var!

Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) kurulduğu günden bu yana durmaksızın çalışıp üretiyor. Hem çocukluk çağı kanserlerine yakalanan küçüklerin hem de ailelerinin yaşamı 25 yıldır bu vakıf sayesinde değişmeye devam ediyor. Vakfın çatısı altına giren çocuklar için tedavi yorgunluğu, hijyen ve enfeksiyon riski gibi problemler geride kalırken, babalar hastane köşelerinde veya bahçede soğuk bir bankın üzerinde yarını belirsiz bir hayat sürmüyor. KAÇUV ailelere birlikte yaşam hakkı, çocuklara etkin tedavi ve iyi bakım ile hepsinden önemlisi umut veriyor. Binlerce insanın yaşamına dokunan bu vakıf, sadece kanserle mücadele eden çocuklar ile ailelerini değil tedavisi tamamlanmış çocuk ve ergenlerden, depremzede olup yardıma ihtiyacı olanlara kadar geniş bir yelpazeye hizmet ediyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu röportajının ilk bölümünde vakfın aile ve çocuklar için bir yuva haline nasıl geldiğini anlatıyor