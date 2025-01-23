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Neden kahveden ziyade çayı tercih etmelisiniz?

Sorumuz şu: Bir sonraki fincanınızı kahveyle değil de çayla doldurmanız neden daha iyi bir seçim olsun?

Giriş: 23.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:30
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Neden kahveden ziyade çayı tercih etmelisiniz?

Kahve ve çay dünyanın en popüler içecekleri.

Ve bunun iyi nedenleri var.

Birçok araştırma düzenli olarak kahve veya çay içen insanların içmeyen insanlara göre daha uzun yaşadıklarını ve daha az sağlık sorunu yaşadıklarını gösteriyor. Kahve genel olarak dünyada çaydan daha popüler olsa da, odaklanmaya yardımcı olan benzersiz bileşenlerle dolu çay da aynı derecede kahveye güçlü bir rakiptir.

O zaman bir sonraki fincanınızı çayla doldurmanız neden daha iyi bir seçim olsun?

Daha düşük kafein, daha az yan etki

Çaya geçmeye değebilecek ana nedenlerden biri, daha düşük kafein içeriği. Kafein bazıları için odaklanmayı keskinleştirebilir ve uyanıklığı artırabilir, ancak çoğu insan için aşırı tüketimin yan etkileri faydalarından daha ağırdır. Gerginlik, uykusuzluk ve hatta kalp çarpıntısına neden olur. FDA günlük 400 miligramlık bir kafein limiti öneriyor: Bir çay bardağı 100 ml, bir su bardağı ise 200 ml alır. Ancak bazı insanlar yaş, cinsiyet, genetik veya ilaçlar nedeniyle kafeine karşı çok daha hassas olabilir. Kafeinin yan etkileri gerçekten de kahveden uzak durmak istemenizin birincil nedeni olabilir.

İşte çayın parladığı yer. Tipik bir fincan çay, ortalama bir fincan kahvede bulunan 80 ila 100 miligram kafeine kıyasla, türüne bağlı olarak 20 ila 60 miligram kafein içerir. Doğal olarak kafeinsiz olan bitki çayları da rahatlatıcı bir alternatif olabilir. Örneğin papatya sakinleştirici etkisiyle bilinirken, rooibos antioksidanlarla doludur.

Çay da daha fazla antioksidan var

Hem kahve hem de çay biyoaktif bileşikler (sağlığı destekleyen bitki bazlı kimyasallar) açısından zengindir, ancak çay özellikle çok çeşitli antioksidanlarıyla öne çıkar. Bu bileşikler kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanser türlerinde riski düşürür. Örneğin yeşil çay, hücre sağlığını destekleyen ve yaşlanmayı yavaşlatabilen güçlü bir antioksidan olan epigallokateşin gallat açısından özellikle zengindir. Siyah çaylar ise kardiyovasküler sağlığı destekleyen bileşikler olan teaflavinlerle doludur.

Avustralya'daki Newcastle Üniversitesi'nde beslenme araştırmacısı olan Emma Beckett: Meyve ve sebze yediğimizde biyoaktifler alırız ve bunlar sağlığımız için iyidir. Bir fincan çay yaptığımızda da aynı etki olur. Çay yapmak, kurutulmuş çay yapraklarındaki biyoaktifleri çıkarmak ve bunları vücudumuza çok hızlı bir şekilde almak için çok etkili bir yoldur. Eğer sebze yemeyi sevmiyorsanız ya da meyve yemeye vakit bulamıyorsanız, çay, meyve ve sebzelerde olduğu gibi biyoaktif bileşikler elde etmek için harika bir içecektir, diyor.

Araştırmalar, kronik hastalık riskinin azalmasından daha uzun yaşam sürelerine kadar çay içmekle ilişkili sağlık yararlarının çoğunun bu biyoaktiflere atfedilebileceğini gösteriyor. Beckett, “bu yüzden fazla çay içen toplumların daha uzun yaşadığını görüyoruz” diyor.

Çay sizi nasıl sakinleştirir?

Kahve ve çay arasındaki en büyük farklardan biri, L-theanine adlı bir molekülün varlığıdır. Beckett'a göre çay yapraklarında bulunan bu protein olmayan amino asit, insanların sakin kalarak daha uyanık hissetmelerini sağlayan madde. Kafein ve L-theanine kombinasyonu sayesinde çaydan potansiyel olarak daha fazla verim alabilirsiniz. L-theanine molekülü kaygıyı azaltıyor ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. L-theanine'in beyin sağlığı üzerinde de kayda değer etkileri var. Araştırmalar, bilişsel performansı artırdığını, stresi azalttığını ve hatta uyku kalitesini artırabileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak...

Kahve ve çay arasındaki seçim genellikle kişisel zevk ve yaşam tarzına bağlıdır. Hangisini tercih ediyorsanız onu için elbette. Eğer ikisini de seviyorsanız, ikisini de için, çünkü ikisinden de biraz farklı faydalar elde ediyorsunuz gibi görününyor. Her şey beslenme düzeniyle ilgili. Ancak daha yumuşak bir kafein, antioksidan takviyesi ve dikkatli bir ritüel arayanlar için çay daha sağlıklı bir demleme olabilir.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Halk TV'de katıldığı programda gazeteci İsmail Saymaz ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlarken adeta Grand Kartal Otel'deki eksiklikleri tespit etmelerine karşın ilgili hiçbir kuruma bildirimde bulunmadıklarını itiraf etti. Özcan, şöyle konuştu: "12 Aralık'ta müracaat ediliyor, otelle ilgili yangın yeterlilik belgesi isteniyor. 16 Aralık'ta arkadaşlarımız gelip, inceliyor. 8 tane marjinal sorun bulunuyor ve 15 gün süre veriliyor. Ancak 24 Aralık'ta başvurularını geri çekme dilekçesi veriyorlar. Bu denetim sonucunda dediğimiz eksiklikler tamamlansaydı bu insanlar ölmeyecekti."
O belgeler ortalığı karıştırdı
Kartalkaya'da 79 kişinin göz göre göre can vermesine neden olan suistimaller zinciri ortaya çıkan belgelerle gün yüzüne çıktı. Cinayet gibi faciada Bolu Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, incelemesi sonucu yangına karşı can alıcı eksikleri tespit ve tebliğ etmesine karşılık otel yönetimi başvurusunu çekince yangına davet çıkaran eksikliklere göz yumulmuş! Üstelik Grand Kartal sahipleri de eksikleri gidermenin maliyetine katlanmamak için farklı bir şirket eliyle, 2 Ocak 2025'te dolambaçlı yoldan gerekli izinleri almanın yolunu bulmuş. Konuya ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katıldığı Halk TV programında işte bu iddiaları adeta doğruladı. Bolu Belediyesi'nin faciadan 19 gün önce otelin önündeki kafe-restorana yangın denetim onayı verdiği öğrenilirken asıl garabet Grand Kartal Otel'in 16 Aralık'taki yangın denetiminden sınıfta kaldığı gerçeği.
Belediye Başkanı Özcan'a tepki
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kurtarıp da yakınlarından haber bekleyen vatandaşlar kendilerini ziyaret eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi
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Otel personelinden yakıcı sözler
Bolu'daki yangın faciasında hayatını kurtaran otel personeli Mehmet Can Gezici'nin anlattıkları yürekleri dağladı. Gezici, "12’inci kattan kadın bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldım, hayatını kaybetti. Çok kötüydü. İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. Kurtulan da pek olmadı" diye konuştu
Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı. Bu gözaltılarla birlikte yangın faciası ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 11 oldu
Muhteşemsin Beşiktaş!
Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise adeta yeniden doğdu... Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı ilk maçta Athletic Bilbao'yu Dolmabahçe'de 4-1'lik tarihi skorla devirdi. İspanyol ekibini bu sezon Avrupa Ligi'nde mağlup eden ilk takım olan Kartal'a üç puanı getiren golleri Milot Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario (pen.) kaydetti. Beşiktaş, bu sonuçla puanını 9'a çıkarıp play-off şansını son maça taşıdı.
Borsaya teknik bakış
Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Burgan Yatırım Araştırma Müdürü Erdal Özyiğit oldu. Borsa İstanbul'u teknik olarak Türk Lirası ve dolar cinsinden inceleyen Özyiğit, özellikle kısa, orta ve uzun vadeli göstergelerin birbirine yaklaşması yani sıkışmaya dikkat çekti. Özyiğit bunun aşağı ve yukarı yönlü hareketlerin sert olabileceği anlamına gelebileceğini kaydetti. Bankacılık, sigorta, iletişim, ulaştırma, GMYO, perakende ve çimento sektörlerinin teknik sorgulamasının yapıldığı programda Özyiğit, Burgan Yatırım'ın model portföyünde bulunan şirketleri ve nedenlerini de açıkladı.
"Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar, yeni teknik direktörleri Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli mücadele sonrası Beşiktaş'ın zaferini yorumladı
2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
Nesine 2. Lig 19. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 17. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç belirlendi