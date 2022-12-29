'Fatih Altaylı ile Bire Bir', birbirinden renkli konuklar ve keyifli bir sohbetle Bloomberg HT ekranlardaydı. Bu haftanın konukları senarist - oyuncu Gülse Birsel, müzisyen Hayko Cepkin, milli yüzücü Merve Tuncel ve şef Umut Karakuş oldu.
Gülse Birsel, dizi ve sinema senaristliği serüvenini anlatırken son dönemlerde dijitalin hayatımıza girişine dair açıklamalarda bulundu.
Gülse Birsel 30 Aralık günü Disney+'ta yayınlanacak olan 'Yılbaşı Gecesi' filminden bahsetti. Filmle ilgili, "Eğlenceli, şarkılı, türkülü komedisi bol bir iş yaptık" dedi.
Birsel, fenomen haline gelen 'Avrupa Yakası' ile ilgili şunları söyledi; "Herkes tutmayacağını söyledi ama yayınlandığı ilk gün reytinglerde birinci oldu. Maç günleri dışında her bölümü de reytinglerde zirvedeydi.
"FORMAT DEĞİŞENE KADAR DİJİTALDEN ÇIKMAM"
Türkiye'de oyuncu konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyen Gülse Birsel, yazar problemi olduğunu söyledi. Birsel, "Hayata hiç vakit kalmıyor. Ama böyle başlamadı. 'Avrupa Yakası'na 43-44 dakika ile başladım. En son 'Yalan Dünya'yı 135 dakika çektik. Kanal 20 dakika daha istedi ve galiba televizyon dizilerinin sonuna geliyorum derken dijital geldi. Format değişene kadar dijitalden dışarı çıkmayacak gibi görünüyorum" ifadelerini kullandı.
"TİYATRO SEVDAM HEP VARDI"
Hayko Cepkin ise, her zaman arzusunun tiyatro sevdası olduğunu belirtirken, başrolünü Elçin Sangu ile paylaştığı sahnede olan "Jekyll & Hyde" müzikali ile ilgili, "Prova sürecimiz 3 ay sürdü. Zor bir oyun özellikle tiyatrocu gibi sahneye çıkıp hem oyunu oynayıp hem müzik yapmak yaptığım bir şey olmadığı için acaba zorlar mı dedim ama zorlamadı. Ben hem 'Jekyll' hem 'Hyde' oynadım. Dünyada çift kast oynanmış bir oyun. David Hasselhoff'da tek başına oynamış. Onu seyrettim çok hoşuma gitti oyunu'' ifadelerine yer verdi.
"PİYASA HIRPALAYIP BİR YERE ATMAK ÜZERİNE KURULU"
Hayko Cepkin müziğin evrildiği süreçle ilgili, ''2005 yılında biz çıktığımızda yüz tane çıkan grup vardı. On tane kaldık. Şimdi rap müzik için de aynı. Bunlardan da on tane isim sağlam olarak kalacak. Diğer doksanı mutlaka elenecektir. Bu piyasa zaten alıp hırpalayıp bir yere atmak üzere kurulu'' diye konuştu.