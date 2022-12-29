'Fatih Altaylı ile Bire Bir', birbirinden renkli konuklar ve keyifli bir sohbetle Bloomberg HT ekranlardaydı. Bu haftanın konukları senarist - oyuncu Gülse Birsel, müzisyen Hayko Cepkin, milli yüzücü Merve Tuncel ve şef Umut Karakuş oldu.

Gülse Birsel, dizi ve sinema senaristliği serüvenini anlatırken son dönemlerde dijitalin hayatımıza girişine dair açıklamalarda bulundu.

Gülse Birsel 30 Aralık günü Disney+'ta yayınlanacak olan 'Yılbaşı Gecesi' filminden bahsetti. Filmle ilgili, "Eğlenceli, şarkılı, türkülü komedisi bol bir iş yaptık" dedi.

Birsel, fenomen haline gelen 'Avrupa Yakası' ile ilgili şunları söyledi; "Herkes tutmayacağını söyledi ama yayınlandığı ilk gün reytinglerde birinci oldu. Maç günleri dışında her bölümü de reytinglerde zirvedeydi.

"FORMAT DEĞİŞENE KADAR DİJİTALDEN ÇIKMAM"

Türkiye'de oyuncu konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyen Gülse Birsel, yazar problemi olduğunu söyledi. Birsel, "Hayata hiç vakit kalmıyor. Ama böyle başlamadı. 'Avrupa Yakası'na 43-44 dakika ile başladım. En son 'Yalan Dünya'yı 135 dakika çektik. Kanal 20 dakika daha istedi ve galiba televizyon dizilerinin sonuna geliyorum derken dijital geldi. Format değişene kadar dijitalden dışarı çıkmayacak gibi görünüyorum" ifadelerini kullandı.