Şenay Gürler'den 'Avrupa Yakası' itirafı

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Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen "Fatih Altaylı ile Bire Bir" bu hafta da renkli konuklarıyla izleyicileri ekran başına topladı. Altaylı, dün akşamki programında; Oyuncu Şenay Gürler, müzisyen Niyazi Koyuncu ve oyuncu-yönetmen Caner Özyurtlu'yu konuk etti.

"GAZETECİ YA DA PSİKİYATR OLMAK İSTİYORDUM"

Çocukken oyunculuğa meraklı olduğunu dile getiren Şenay Gürler, "Çok kitap okuyordum. Elimde ne bulursam okuyup hayal kurduğum bir dönem vardı. Gazeteci ve psikiyatr olmak da istiyordum ama oyunculuk yolculuğumdan memnunum. Bir daha dünyaya gelsem şarkıcı olmak isterdim." diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümünden mezunu olan Gürler, "Mezuniyet projesi olarak kısa film çekmiştim. Üniversiteden hocam 'sen istersen oyuncu ol İstanbul'da tanıdıklarım var' dedi. 'O kadar mı kötü çekmişim filmi hocam (Gülüyor)" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİYKEN EVLENDİM"

Ünlü oyuncu ayrıca, "Üniversiteden önce evlendim. Öğrenciyken bir kızım vardı. Öğrenciyken de boşandım. Kızım tasarımcı oldu. Oyunculuğu seçmedi, Bodrum'da yaşıyor." dedi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a geldiğini söyleyen Gürler, "Seslendirme yapmaya başladım. Erdal Tosun, Alev Sezer, Okan Bayülgen ve Mehmet Erbil gibi isimlerle çalıştım. TRT'de 'Sahte Dünyalar' dizisiyle ekranlara çıktım. Ardından tiyatro, dizi ve sinema hayatımı sürdürdüm." diye konuştu.

"FATOŞ'U ÇOK SEVEREK CANLANDIRDIM"

Bir döneme damgasını vuran ve rol aldığı 'Avrupa Yakası' dizisi hakkında da konuşan ünlü oyuncu, "Muhteşem bir yapımdı. Harika bir kadrosu vardı. Biz diziye başladığımızda ortaya böyle bir şey olacağını düşünememiştik. İnanamadık. 'Fatoş' karakterini çok severek canlandırdım. 5 yıl oynadık ama hiç sıkılmadık. Gülse Birsel o kadar güzel yazıyordu ki çok eğlendik." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULUĞU YAPAMADIĞIM İÇİN BIRAKTIM"

Youtube'da yaptığı programlarla da tanınan Caner Özyurtlu, yayın esnasında yaşadığı ilginç bir diyaloğu anlattı: Sarp Akkaya konuk olmuştu. Bizim de parasal olarak çok zor bir dönemimizdi. Programı yaparken kapı çaldı, 'Sarp da kesmeyin ben açayım' dedi. Karşısına apartman yöneticisi çıktı. '5 aydır aidat ödemiyorsunuz' dedi.

Oyunculuğu yapamadığı için bıraktığını dile getiren Özyurtlu, "Okuldan 8 senede mezun oldum. Oyunculuk sürecinden zevk almadım. Kendim olmayı daha çok seviyorum galiba. Dizi süreleri malum. Tiyatroda zaten çok kötüyüm." diye konuştu.

Yönetmenliği sevdiğini belirten Özyurtlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Yönetmenliği seviyorum. Ben çok yoruyor ama o enerjiyi buluyorum. Oyunculukta ise beni o enerji dibe çekiyor. Benim yazdığım bir dünyayı çektiğim zaman aşırı hevesli oluyorum tabi.

"ONUN KARDEŞİ OLMAK ONUR VERİCİ"

Karadeniz müziğinin efsane isimlerinden Kazım Koyuncu'nun kardeşi olan Niyazi Koyuncu, "Böyle bir insanın kardeşi olmak müthiş onur verici bir şey." dedi. Koyuncu, "Beraber şarkı söylemek hiç nasip olmadı." diye konuştu.

Baba olmaya hazırlanan müzisyen, "20-25 gün içerisinde inşallah kız babası olacağım" dedi.